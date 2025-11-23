ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - "El Turco" okul yıllarındaki liderliğini motoGP'de de sürdürüyor
MUSTAFA KURT - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Serdar Esen, Toprak'ın yeteneği ve arkadaş ilişkileri ile her zaman ön planda bir öğrenci olduğunu belirterek, "Liderlik vasfı da vardı. Daha o dönemlerde büyük bir sporcu olacağını belli ediyordu." dedi.
