Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın nedeniyle hasar gören ev, Kepez Belediyesince onarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'ndeki bir gecekonduda 3 çocuğuyla yaşayan Zeynep Aktaş'ın sosyal medyadan kısa bir süre önce yangın çıkan evde zor şartlarda yaşadıklarını belirtip yardım istemesi üzerine Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Evde önce inceleme yapan ekipler tarafından duvardaki is izleri temizlendi, zarar gören yüzeyler onarılarak boyandı. Halı ve perdeleri değiştirilen evde çocuklar için bir oda hazırlandı.

Evin elektrik ve su tesisatı onarıldı, camlar değiştirildi. Eski eşyalar atıldı ve yerine yeni eşyalar konuldu. Ev temizlendikten sonra aileye teslim edildi.

Ayrıca Kepez Belediyesince aileye kapsamlı bir sosyal destek paketi sunuldu, gıda alışverişi için kart verildi, çocuklara kıyafet desteği de sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kocagöz, Kepez'de sosyal belediyecilik ilkesiyle hizmet ettiklerini belirtti.