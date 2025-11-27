Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Fındıkkıran" balesi, yeni sezonunda ilk kez bu akşam saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserin orkestra şefi Hakan Kalkan, başkemancı Koray Önel olacak.

Eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay üstlenirken, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı Mustafa Eski ve projeksiyon tasarımı ise Önderhan Dilek'in imzasını taşıyor.

Eserde, "Clara" rolünü Riine Sasaki, "Fındıkkıran"ı Yağızhan Danış, "Şeker Perisi"ni Sayaka Matsushita, "Drosselmeyer"i Mert Söylemez, "Kral Fare"yi Egemen Kunt, "Anne" rolünü M. Buket Tüzün Çağlar, "Baba" rolünü Cenk T. Şahinalp ve "Fritz çocuk sanatçı"yı Elif Meyra Cankat canlandıracak.

Eser, 29 Kasım'da tekrar sahnelenecek.