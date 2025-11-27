Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Fındıkkıran" balesi, yeni sezonunda ilk kez bu akşam saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserin orkestra şefi Hakan Kalkan, başkemancı Koray Önel olacak.

        Eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay üstlenirken, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı Mustafa Eski ve projeksiyon tasarımı ise Önderhan Dilek'in imzasını taşıyor.

        Eserde, "Clara" rolünü Riine Sasaki, "Fındıkkıran"ı Yağızhan Danış, "Şeker Perisi"ni Sayaka Matsushita, "Drosselmeyer"i Mert Söylemez, "Kral Fare"yi Egemen Kunt, "Anne" rolünü M. Buket Tüzün Çağlar, "Baba" rolünü Cenk T. Şahinalp ve "Fritz çocuk sanatçı"yı Elif Meyra Cankat canlandıracak.

        Eser, 29 Kasım'da tekrar sahnelenecek.

        - "Fındıkkıran Balesi"

        Eser, Noel gecesi Clara'nın evinde gerçekleşen görkemli bir baloyla başlar. Aynı gece masalsı bir kapının açılmasıyla Clara ve izleyiciler için fantastik yolculuk başlar. Oyuncaktan gerçek bir çocuğa dönüşen Fındıkkıran Prens ile birlikte Clara, kötü Kral Fare'nin karşısında cesurca savaşır. Çaykovski'nin melodileriyle hayat bulan hikaye, Karlar Ülkesi'nden Şeker Ülkesi'ne uzanan bir rüyayı sahneye taşır.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
        Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
        Evi yanan ailenin talebine Başkan Kocagöz'den yardım eli
        Evi yanan ailenin talebine Başkan Kocagöz'den yardım eli
        Düğünü su basınca, paçalarını sıvayıp oynamaya devam ettiler
        Düğünü su basınca, paçalarını sıvayıp oynamaya devam ettiler
        Başkan Kocagöz kadın emeğiyle üretilen yağmurlukları bizzat test etti
        Başkan Kocagöz kadın emeğiyle üretilen yağmurlukları bizzat test etti
        Kepez Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanını korudu Sağlığı Gel...
        Kepez Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Belediye" unvanını korudu Sağlığı Gel...
        Amatör kıyı balıkçısının oltasına köpek balığı takıldı Akdeniz Üniversitesi...
        Amatör kıyı balıkçısının oltasına köpek balığı takıldı Akdeniz Üniversitesi...