Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Limanı'nın altyapısı yenilenecek

        Antalya Limanı'nda yük hacminin arttırılması ve aktif kullanılmasının sağlanması için altyapısı yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Limanı'nın altyapısı yenilenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Limanı'nda yük hacminin arttırılması ve aktif kullanılmasının sağlanması için altyapısı yenilenecek.

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (BAİB) yapılan açıklamaya göre, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, QTerminals Antalya Limanı Ticaret Müdürü Yaşar İnal, BAİB üyeleri ve gümrük müşavirlerinin katılımıyla birlikte toplantı düzenlendi.

        Sipahioğlu, burada yaptığı konuşmada, limanda yük hacminin artması, limanın aktif kullanılması ve müşteri memnuniyeti için göreve geldiklerini belirtti.

        Antalya Limanı'na önemli yatırımların yapılacağını bildiren Sipahioğlu, şunları kaydetti:

        "Limanın 10 metre olan derinliğini zaman içerisinde 15 metreye çıkartmayı hedefliyoruz. Altyapı sorununu gidererek ve hat sayısını artırarak ihracatçılara daha iyi hizmetler sunmayı ve böylece Antalya Limanı'ndan uzaklaşan ihracatçılara yeniden Antalya'da hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Limana yatırım yapılması gerekiyor, bu yönde master plan çalışması yapılıyor. Derinlik artacak, ekipmanlar yenilenecek. Antalya'ya boyu 300 metreye kadar olan gemileri getirmeye çalışacağız."

        Sipahioğlu, planlama, izin süreçlerinin, yatırımların ve ekipman alımının gelecek yıl içinde gerçekleştirileceğini aktardı.

        Çavuşoğlu da ihracatçıların Antalya Limanı'nı verimli bir şekilde kullanamadığını belirtti.

        Bunun yüksek maliyet, altyapı ve hat yetersizliğinden kaynaklandığını belirten Çavuşoğlu, "Liman yönetiminin limana yatırım yapacağı yönündeki aktarımları bizleri heyecanlandırdı. Limana yatırım yapılması, altyapı ve hat yetersizliğinin giderilmesi yönündeki taleplerimizin karşılık bulması bizi umutlandırdı. Umarım yatırımlar en kısa sürede hayata geçer, ihracatçı firmalarımız limanımızı daha verimli kullanarak ürünlerini alıcılara ulaştırır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaret tescilli Finike portakalına talep yoğun
        Coğrafi işaret tescilli Finike portakalına talep yoğun
        Uzman Dr. Mümine Türksoylu: "Tuvalet eğitimi her çocukta farklı gelişir"
        Uzman Dr. Mümine Türksoylu: "Tuvalet eğitimi her çocukta farklı gelişir"
        Akdeniz Üniversitesi'nden bilim dünyasına ışık Akdeniz Üniversitesi öğretim...
        Akdeniz Üniversitesi'nden bilim dünyasına ışık Akdeniz Üniversitesi öğretim...
        Akdeniz Üniversitesi'nden 'Neolitik Çağ'a bilimsel katkı
        Akdeniz Üniversitesi'nden 'Neolitik Çağ'a bilimsel katkı
        Down sendromlu yüzücü Ceylin Kurtoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonasında kula...
        Down sendromlu yüzücü Ceylin Kurtoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonasında kula...
        Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı