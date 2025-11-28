Alanya'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Konaklı Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan İ.Y (41), iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
