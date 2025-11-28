Alanya'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

