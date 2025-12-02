GÜNCELLEME - Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Kara ve baklava kutularında rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam edildi.

Duruşmada söz verilen sanık Niyazi Nefi Kara, savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Beraatini isteyen Kara, "Rüşvet alınmasıyla ilgili kimseye bir şey söylemedim. Kimseyle düşmanlığım yok. CİMER'e yapılan şikayetlerle ilgili iş yoğunluğundan dolayı gecikmeler oluyordu. Manavgat çok yoğun bir nüfusa sahip, personel sayısı yetersiz. CİMER'e gelen şikayetlerle ilgili gereğinin yapılmasını söyledim. Kimseye rüşvet alınması için talimatım olmadı." dedi.

Dosyada bahsedilen villayı 4,5 milyon liraya aldığını, bunun için kimseden para almadığını öne süren Kara, villanın her tarafının yıkık olduğunu, tadilatıyla çok uğraştığını ve evi aldığına pişman olduğunu belirtti.

Belediyede imar müdürünün görevden ayrılması üzerine işlerin aksamaması için M.A'yı görevlendirdiğini anlatan Kara, "İmar bölümünde ruhsat işleriyle ilgili gecikmeler olmaya başladı. Bu kadar yoğunluğun içerisinde yine de hak edenlere verildi. Daha sonra imar ruhsatı verilmesiyle ilgili gecikme söz konu değildi." diye konuştu.

Kara, oğluna rüşvet olarak araba alındığı iddiasını da kabul etmedi.

İmar ve ruhsat süreçlerinde kimseden rüşvet almadığını, belediyede göreve getirdiği kişilere böyle bir talimat vermediğini savunan Kara, hakkında algı operasyonu yapıldığını ileri sürdü.

Kara, sanıklardan Mehmet Emin Tüter'e belediye başkan yardımcısıyken baklava kutusu içinde rüşvet verildiği iddiasına ilişkin ise "Alınan rüşvetle ilgili bir bilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum, bununla ilgili ve diğer iddialarla ilgili kimseden sözlü veya yazılı şikayet almadım. Z.S. ve Demir Demir'den de hiçbir zaman rüşvet alındığıyla ilgili bir şey söylenmedi. Bununla ilgili bir müracaatta da bulunmadılar." ifadelerini kullandı.