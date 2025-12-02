Habertürk
        Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kepez Belediyesinin "Bizi Bizden Dinleyin Projesi" kapsamında oluşturulan Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Giriş: 02.12.2025 - 17:17 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:17
        Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kepez Belediyesinin "Bizi Bizden Dinleyin Projesi" kapsamında oluşturulan Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla belediye hizmet binasında düzenlenen danışma kurulu toplantısı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kocagöz, projeleri kapsamında engellileri, yalnızca taleplerini ileten değil, sorunlarını ortak akılla ortaya koyan, çözüm odaklı öneriler üreten, kurumlarla etkin iletişim kuran ve karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenen bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        Bu doğrultuda oluşturdukları Engelli Danışma Kurulunun çalışmalarını Kepez Kent Konseyi Engelli Meclisine aktararak, alınan kararların ve üretilen düşüncelerin Kepez Belediye Meclisine taşınmasına vesile olmayı amaçladıklarını vurgulayan Kocagöz, belediye meclisinde "Engelliler Farkındalık Komisyonu"nun kurulmasını sağlayacaklarını ifade etti.

        Engelli bireylerden oluşan mehter takımının konserinin ilgi gördüğü etkinlikte, başarılı sporculara ödülleri verildi.

