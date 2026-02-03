Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da "Engel Tanımayan Şefler Buluşması" etkinliği düzenlenecek

        Antalya'da Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Miksolojistler Derneği (TAMDER) işbirliğiyle "Engel Tanımayan Şefler Buluşması" 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:15
        Antalya'da "Engel Tanımayan Şefler Buluşması" etkinliği düzenlenecek
        Antalya'da Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Miksolojistler Derneği (TAMDER) işbirliğiyle "Engel Tanımayan Şefler Buluşması" 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Mutfak, Herkes İçin Lezzet, Engelsiz Yarınlar" temalı etkinlik, 4 Şubat'ta Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek.

        Program kapsamında 10 miksolojist, 10 pastacı ve 10 aşçı, özel gereksinimli çocuklarla birebir eşleşerek yarışma formatında düzenlenecek atölyelerde bir araya gelecek.

        Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi ve öğrenciler arasında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

