Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, müracaatta bulunan mağdur N.Ü'nün 38 bin avro karşılığında boya malzemesi satın almak için 2 kişiyle anlaştığını fakat malzemeleri teslim almadan şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıklarını beyan etmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli H.K. ve T.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, T.Ç. serbest bırakıldı.
