Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çavuşköy İlkokulu ve Ortaokulu'na hayırsever desteğiyle kütüphane kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çavuşköy İlkokulu ve Ortaokulu'na hayırsever desteğiyle kütüphane kazandırıldı.


        Kütüphanenin açılışı için okulda tören düzenlendi.

        Okul Müdürü Deniz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Acar adına yapılan kütüphanenin önemli bir eser olduğunu belirtti.

        Kütüphanenin öğrencilerin eğitimine katkı sunacağını aktaran Yıldırım, Acar ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: "Ay'a gitmek üzere ikinci görevi...
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: "Ay'a gitmek üzere ikinci görevi...
        7 aylık hamile eşini vuran şüpheli tutuklandı (2)
        7 aylık hamile eşini vuran şüpheli tutuklandı (2)
        Başkan Güngör: "Manavgat OSB yatırımcılar için ön tahsise açıldı"
        Başkan Güngör: "Manavgat OSB yatırımcılar için ön tahsise açıldı"
        Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
        Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
        Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi