Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:56 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı.

        Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Abdullah A. (33) ile hamile eşi Hatice A. (25) arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A, silahla eşini sağ ve sol dizinden vurduktan sonra aracıyla kaçtı.

        Evde ve çevrede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah A'yı kısa sürede yakaladı.

        Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eylemi bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
        Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
        Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
        Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
        ANFAŞ, Fruit Logistica 2026'da Türkiye'yi dünyaya taşıyor
        ANFAŞ, Fruit Logistica 2026'da Türkiye'yi dünyaya taşıyor
        Alanya'da çarpışan araba alev topuna döndü
        Alanya'da çarpışan araba alev topuna döndü
        Manavgat Irmağı taştı, kenarındaki işletmeler sular altında kaldı Antalya M...
        Manavgat Irmağı taştı, kenarındaki işletmeler sular altında kaldı Antalya M...