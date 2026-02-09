Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi

        Antalya'da eğitim-öğretim yılında ikinci yarı yılının başlaması dolayısıyla "Huzur ve Güven" denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da eğitim-öğretim yılında ikinci yarı yılının başlaması dolayısıyla "Huzur ve Güven" denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kamu düzeninin korunması, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki okul ve okul çevrelerinde asayiş kontrolleri yapıldı.

        Uygulama kapsamında öğrenci servis araçları da trafik mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde denetlenirken, sürücü ve rehber personelin yükümlülükleri kontrol edildi.

        Çocuk ve gençlerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve uygulamalara devam edilecek.




        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!

        Benzer Haberler

        Türkiye turizmde zoru başarıyor
        Türkiye turizmde zoru başarıyor
        Mavi bayrak başvuruları tamamlandı, gözler 2026 sonuçlarında
        Mavi bayrak başvuruları tamamlandı, gözler 2026 sonuçlarında
        Antalya'dan 'Sevgililer Günü' için Avrupa'ya 75 milyon dal çiçek
        Antalya'dan 'Sevgililer Günü' için Avrupa'ya 75 milyon dal çiçek
        Kemer'de şiddetli yağış nedeniyle çöken yol onarıldı
        Kemer'de şiddetli yağış nedeniyle çöken yol onarıldı
        Çöken kara yolunda 10 metrelik çukur oluştu
        Çöken kara yolunda 10 metrelik çukur oluştu
        Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
        Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti