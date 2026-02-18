Manavgat'ta kopan elektrik tellerindeki akıma kapılan 3 kuzu telef oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik tellerinin rüzgar nedeniyle kopması sonucu akıma kapılan 3 kuzu telef oldu.
Ulukapı Mahallesi Çeltikçi Denizcilik Lisesi yakınlarında rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik telleri koparak yola düştü.
O sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki Musa Öz'e ait 3 kuzu, tellere temas ederek telef oldu.
Yerde hareketsiz yatan kuzularını gören Öz, durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Mahalle sakinleri, hatların eski olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
