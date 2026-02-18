Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Manavgat'ta kopan elektrik tellerindeki akıma kapılan 3 kuzu telef oldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik tellerinin rüzgar nedeniyle kopması sonucu akıma kapılan 3 kuzu telef oldu.

        Giriş: 18.02.2026 - 23:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:00
        Manavgat'ta kopan elektrik tellerindeki akıma kapılan 3 kuzu telef oldu
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik tellerinin rüzgar nedeniyle kopması sonucu akıma kapılan 3 kuzu telef oldu.

        Ulukapı Mahallesi Çeltikçi Denizcilik Lisesi yakınlarında rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan elektrik telleri koparak yola düştü.


        O sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki Musa Öz'e ait 3 kuzu, tellere temas ederek telef oldu.

        Yerde hareketsiz yatan kuzularını gören Öz, durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Mahalle sakinleri, hatların eski olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

