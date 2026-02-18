Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:33 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:33
        Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi
        Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Gebiz Mahallesi Nurlular Kümeevleri mevkisinde tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, sağlık ekiplerince evde bulunan Hasibe Büyükdemir'in (84) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Büyükdemir'in cenazesi savcılık işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

