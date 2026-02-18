Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti. Gebiz Mahallesi Nurlular Kümeevleri mevkisinde tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, sağlık ekiplerince evde bulunan Hasibe Büyükdemir'in (84) yaşamını yitirdiği belirlendi. Büyükdemir'in cenazesi savcılık işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

