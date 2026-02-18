Canlı
        Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından

        Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-2 yenilen Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran, yenilgiye rağmen oyun anlamında gelecek haftalar için umutlandıklarını söyledi.

        Giriş: 18.02.2026 - 19:46 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:46
        Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-2 yenilen Serikspor'un teknik sorumlusu Mustafa Boran, yenilgiye rağmen oyun anlamında gelecek haftalar için umutlandıklarını söyledi.

        Boran, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının çok verimli geçtiğini söyledi.

        İkinci yarıda bireysel hatadan yedikleri golün hem konsantrasyonlarını hem de oyun disiplinlerini sarstığını belirten Boran, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle kaybettiğimiz öz güveni geri kazandık. Aynı öz güveni bugün burada sahaya yansıttık. Aslında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bugün buradan puanla ayrılmak istiyorduk. Bu nasip olmadı ama özellikle ilk yarıdaki oyun bize önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bunu da düzeltip oyunu 90 dakikaya yayacak şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

        Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da aslında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

        Maçta iki defa geriye düştüklerini ama çevirmesini bildiklerini aktaran Uçar, "Bu takımın daha çok mücadele etmesi gerekiyor. Arada golleri bulduk. Bunun için mutluyuz ama bu takımın hedefi şampiyonluk. Çorum halkı bu takımdan şampiyonluk bekliyor. İnşallah biz de onlara bunu vereceğiz. İnanıyoruz ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

