Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da eşi ile iki çocuğunu öldüren polis memuru hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava

        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile iki çocuğunu silahla öldüren polis memuru hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da eşi ile iki çocuğunu öldüren polis memuru hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava

        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile iki çocuğunu silahla öldüren polis memuru hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık polis memuru Muharrem G'nin ifadesi, olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına yer verildi.


        İddianamede, 4 yaşındaki Merve G'ye 4 el, 10 yaşındaki Meral G'ye tek el ateş edildiği, 30 yaşındaki Fatma G'nin vücudunda ise birden fazla ateşli silah giriş ve çıkış yarasının bulunduğu belirtildi.

        Sanık Muharrem G'nin iddianamedeki ifadesinde, uzun süredir psikiyatrik rahatsızlığı bulunan eşinin tedavi gördüğünü ve ilaçlarını kullanmadığını öne sürdü.


        Sanığın, olay günü çıkan tartışmanın ardından zimmetli silahını alarak ateş ettiğini, olayın devamını hatırlamadığını, intiharı düşündüğünü ancak gerçekleştirmediğini söylediği de iddianamede yer aldı.

        Sanık Muharrem G. hakkında "eşi kasten öldürmek" ve "çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        - Olay

        Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'ndeki evde 12 Kasım 2025'te eşi Fatma G. ile çocukları Merve G. ve Meral G'yi silahla öldüren polis memuru Muharrem G. gözaltına alınmıştı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Op. Dr. Saltuk Buğra Arıkan: "Miyomda temel prensip organ koruyucu yaklaşım...
        Op. Dr. Saltuk Buğra Arıkan: "Miyomda temel prensip organ koruyucu yaklaşım...
        POYD ve Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        POYD ve Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Döşemealtı'nda küçükbaş hayvanlara ücretsiz parazit uygulaması
        Döşemealtı'nda küçükbaş hayvanlara ücretsiz parazit uygulaması
        Tazelenme Üniversitesi bahar dönemi öğrencileri Kepez Belediyesi'nde gönüll...
        Tazelenme Üniversitesi bahar dönemi öğrencileri Kepez Belediyesi'nde gönüll...
        Kepez Kitap Fuarı 27 Mart'ta kapılarını açıyor
        Kepez Kitap Fuarı 27 Mart'ta kapılarını açıyor
        AKRA Gran Fondo Antalya'da pedallar 'Yeşil Gelecek' için dönecek
        AKRA Gran Fondo Antalya'da pedallar 'Yeşil Gelecek' için dönecek