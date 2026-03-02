Antalya'da eşi ile iki çocuğunu öldüren polis memuru hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile iki çocuğunu silahla öldüren polis memuru hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık polis memuru Muharrem G'nin ifadesi, olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına yer verildi.





İddianamede, 4 yaşındaki Merve G'ye 4 el, 10 yaşındaki Meral G'ye tek el ateş edildiği, 30 yaşındaki Fatma G'nin vücudunda ise birden fazla ateşli silah giriş ve çıkış yarasının bulunduğu belirtildi.



Sanık Muharrem G'nin iddianamedeki ifadesinde, uzun süredir psikiyatrik rahatsızlığı bulunan eşinin tedavi gördüğünü ve ilaçlarını kullanmadığını öne sürdü.





Sanığın, olay günü çıkan tartışmanın ardından zimmetli silahını alarak ateş ettiğini, olayın devamını hatırlamadığını, intiharı düşündüğünü ancak gerçekleştirmediğini söylediği de iddianamede yer aldı.



Sanık Muharrem G. hakkında "eşi kasten öldürmek" ve "çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



- Olay



Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'ndeki evde 12 Kasım 2025'te eşi Fatma G. ile çocukları Merve G. ve Meral G'yi silahla öldüren polis memuru Muharrem G. gözaltına alınmıştı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

