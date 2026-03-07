Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Müzikal Rönesans" konseri sanatseverlerle buluşacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi kadrosu, "Müzikal Rönesans" konseriyle Barok dönemin zengin müzik dilini sahneye taşıyacak.

        Giriş: 07.03.2026 - 10:49
        Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, "Müzikal Rönesans" konseri 9 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Antalya'da ilk defa seslendirilecek Zelenka'nın virtüöz trio sonatlarından Purcell, Handel ve Vivaldi'nin unutulmaz aryalarına uzanan repertuvar, izleyiciyi erken Barok döneminin çok katmanlı ses evreninde etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.

        Konserde, mezzosoprano Songül Ekici, arp sanatçısı İlayda Sezen, obua sanatçıları Selçuk Akyol ve Ufuk Soygürbüz, fagot sanatçısı Oğuzhan Güner, viyolonsel sanatçısı Kerem Ekber ve piyanist Talgat Arakeev sahne alacak.

        Konserin merkezinde, Barok dönem oda müziğinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alan Jan Dismas Zelenka'nın Trio Sonatları bulunuyor.

        Sanatçılar, Barok dönemin zengin müzikal dilini çağdaş sahne disipliniyle buluşturarak, tarihsel müziği canlı ve etkileyici performansa dönüştürecek.

        Biletler, Antalya Devlet Opera ve Balesi gişeleri ve www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.

