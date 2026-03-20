Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine yılın ilk kruvaziyeri "Astoria Grande" ile 946 turist geldi. Marmaris'ten demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren Palau bayraklı 193 metrelik kruvaziyer ilçeye ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 946 yolcu ve 368 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı. "Astoria Grande", akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Mısır'a hareket edecek.

