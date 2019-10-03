Antalya’da hız sınırı yükseltildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararla şehir içi yollarda hız limitleri yeniden belirlendi. 70 kilometre olan hız sınırı kent merkezinde bulunan bazı cadde ve bulvarlarda 82 kilometreye çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan başkanlığında toplanarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktalarının bulunduğu Gazipaşa – Demre ilçeleri arasındaki güzergahlarda uygulanacak hız limitlerinin belirlemek üzere kurulan ‘Hız Belirleme Komisyon’ raporunu görüştü.

UKOME, toplantıda 19.02.2014 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15. Maddesinde yer alan, “İl ve ilçe trafik komisyonları ile ulaşım koordinasyon merkezleri, yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçişlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarında araç cinsleri için ayrı ayrı olmak üzere hız sınırlarını 32 kilometreye, yerleşim yeri içinde bulunan diğer bölünmüş karayollarında ise 20 kilometreye kadar artırmaya yetkisini kullanarak karar aldı.



GazipaşaDemre arası meskün mahal geçişi 70 km

Buna göre UKOME, EDS noktalarının bulunduğu Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerini kapsayan D400 Karayolu güzergahındaki

meskun mahal geçişlerindeki hız limitini 50 kilometreden 70 kilometreye çıkardı.



Burdur ve Korkuteli yolunda değişiklik yapıldı

D350 Karayolu (AntalyaDenizli Yolunun) Döşemealtı İlçesi, DüzlerçamıKaraman Mahalleleri ve YalınlıNebiler Mahalleleri meskun mahal geçişleri 50 Km’den 70 Km’ye yükseltildi. D650 Karayolu (AntalyaBurdur Yolu) Antalya meskun mahal başlangıcı ile Akdeniz Bulvarı arasında kalan kısmında hız limiti 50 Km’den 82 Km’ye çıkartıldı. AntalyaDenizli Yolu üzerinde EDS sisteminin kurulduğu bölgede çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle otomobil ve panelvanlar için uygulanan hız sınırı 110 Km’den 90 Km’ye düşürüldü.



Şehiriçi bulvarlar güncellendi

Antalya kent merkezinde bulunan bazı cadde ve bulvarlarda da uygulanmakta olan hız sınırlarında da güncellenme yapıldı. Buna göre Batı Çevre Yolu (Antalya Bulvarı ile Hürriyet Caddesi arası), Konyaaltı Bulvarı (Batı Çevre Yolu) Hürriyet Caddesi ile Sarısu Kavşağı arası), Gazi Bulvarı, Serik Caddesi’nin Gazi Bulvarı ile Expo Yonca Kavşağı arasında kalan kısmı, Aspendos Bulvarının 1681 Sokak ile Serik Caddesi arasında kalan kısmında 70 Km olan hız limiti 82’ye Km’ye çıkartıldı. Bulvarlarda hız sınırı otomobil ve panelvan cinsi araçlar için 82 Km, kamyonet ve minibüs cinsi araçlar için de 70 Km olarak güncellendi. Sinanoğlu, Metin Kasapoğlu, Termesos Bulvarı ve İsmet Gökşen Caddesinde de hız limiti 50 Km’den 70 Km’ye çıkartıldı.



Şehir İçi Güzergahı :

Hamza Taş Caddesi 70 km/s

Süleyman Demirel Bulvarı 70 km/s

Yeşilırmak Caddesi 70 km/s

Sakarya Bulvarı 70 km/s

75. Yıl Caddesi 70 km/s

Altınova Bulvarı 70 km/s

Antalya Bulvarı 70 km/s

Dumlupınar Bulvarının Antalya Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan kısmı 70 km/s

Sakıp Sabancı Bulvarı 70 km/s

100. Yıl Bulvarı 70 km/s

Yener Ulusoy Bulvarı 70 km/s

Adnan Menderes Bulvarı 70 km/s

Kızılırmak Caddesi 70 km/s

Ali Çetinkaya Caddesinin Burhanettin Onat Caddesi ile Aspendos Bulvarı arasında kalan kısmı 70 km/s

Aspendos Bulvarının 1681 Sokak ile Ali Çetinkaya Caddesi arasında kalan kısmı 70 km/s

Perge Bulvarı 70 km/s

Narenciye Caddesi 70 km/s

Avni Tolunay Caddesinin Narenciye Caddesi ile Sinanoğlu Caddesi Arasında kalan kısmı 70 km/s

Sinanoğlu Caddesi 70 km/s

Metin Kasapoğlu Caddesi 70 km/s

Termesos (Hamza Taş) Bulvarı 70 km/s

İsmet Gökşen Caddesi 70 km/s

Bülent Ecevit Bulvarı 70 km/s

Çağlayangil Caddesi 70 km/s

Rauf Denktaş Caddesi 70 km/s

Tekelioğlu Caddesi 70 km/s

Barınaklar Bulvarı 70 km/s

Havaalanı Caddesinin Rauf Denktaş Caddesi ile Lara Caddesi arasında kalan kısmı 70 km/s

Lara Caddesinin Havaalanı Caddesi ile Yaşar Sobutay Bulvarı arasında kalan kısmı 70 km/s

Yaşar Sobutay Bulvarı 70 km/s

Özkarakoyunlular CaddesiKardeşkentler Caddesi 70 km/s

Expo Bulvarı 70 km/s

Hürriyet Caddesi 70 km/s

Gazi Mustafa Kemal Bulvarının Hürriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan kısmı 70 km/s

Uncalı Caddesi 70 km/s

Atatürk Bulvarı 70 km/s

Akdeniz Bulvarının Liman Caddesi ile Konyaaltı Bulvarı arasında kalan kısmı 70 km/s

Batı Çevre Yolu(Antalya Bulvarı ile Hürriyet Caddesi arası) 82 km/s

Konyaaltı Bulvarı((Batı Çevre Yolu) Hürriyet Caddesi ile Sarısu Kavşağı arası) 82 km/s

Gazi Bulvarı 82 km/s

Serik Caddesinin Gazi Bulvarı ile Expo Yonca Kavşağı arsında kalan kısmı 82 km/s

Aspendos Bulvarının 1681 Sokak ile Serik Caddesi arasında kalan kısmı 82 km/s

ANTALYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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