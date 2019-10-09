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AB Erasmus+ “Çoban Köprüsü" ve “DEMCARE” Projeleri Tanıtıldı Burdur'da ilk defa K2 düzeyinde iki ...

İHA

Burdur Valiliği ,AB ve Dış İlişkiler Bürosu öncülüğünde hazırlanarak AB Erasmus+ 2019 Yılı Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazanan "Çoban Köprüsü" Projesi ile "Alzheimerlı Hastaların Aileleri İçin Yeni Bakım Yaklaşımlarının Geliştirilmesi" Projesinin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burdur Valiliği ,AB ve Dış İlişkiler Bürosu öncülüğünde hazırlanarak AB Erasmus+ 2019 Yılı Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazanan “Çoban Köprüsü" Projesi ile "Alzheimerlı Hastaların Aileleri İçin Yeni Bakım Yaklaşımlarının Geliştirilmesi" Projesinin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdür V. Oktay Darcan, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Reha Sermed Aygören, MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Elmaz, Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Kayış, ilgili kurum personeli katıldı.
Projede Burdur Valiliği, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur Huzur Evi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneğinin yanı sıra İspanya, Portekiz ve Slovenya'dan Uluslararası ortakları yer alıyor. Alzheimerlı hastalar, onlara bakan yakınları için yeni bakım metodları geliştirerek onlara daha kaliteli bir yaşam sağlamak, AB’de geliştirilen yeni yaklaşımları öğrenerek iyi hizmetleri Türkiye'de halka ulaştırmak amacıyla hazırlanan “Alzheimerlı Hastaların Aileleri İçin Yeni Bakım Yaklaşımlarının Geliştirilmesi” DEMCARE Projesi, 209 proje arasından kazanan 32 proje arasında yer alarak 146 bin Avro hibe almaya hak kazandı.
Burdur Valiliği, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Ziraat Odası’nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Sırbistan'dan Uluslararası ortakların yer aldığı, çobanların bilinç düzeyini artırarak küçükbaş hayvan üretimi, et ve süt ürünlerini de kapsayan verimliliği artırmanın amaçlandığı “Çoban Köprüsü" Projesi 233 proje arasından seçilip kazanan 35 proje arasında yer alarak 187 bin avro hibe almaya hak kazandı.

Burdur İlinden ilk defa K2 düzeyinde iki proje kabul edilerek fon kazanmış oldu.
Vali Hasan Şıldak toplantının başında kabul edilen projelerin içeriği hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Hasan Şıldak yaptığı açıklamada; “Her iki proje de İlimize hayırlı olsun. Birinci projemiz alzimer hastalarının aileleri için yeni bakım yaklaşımları geliştirilmesini hedefliyor. Projenin amaçları, alzimerli hastalar ve onlara bakan yakınları için yeni bakım yöntemleri, yeni bakım metotları geliştirerek onlara daha iyi bir hayat standardı, yeni bir yaşam kalitesi sağlamayı amaçlıyor. Bu proje Avrupa Birliğinde geliştirilen yeni yaklaşımları öğrenerek, yeni uygulamaları Ülkemizde de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Projemiz Burdur Valiliğinin koordinatörlüğünde Burdur Huzur Evi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında geliştirildi ve üç’de yapancı ortağımız var. Bunlar Slovenya, Portekiz ve İspanya’dır. Projemizin bütçesi ile 146 bin Euro’nun ülkemize girişini sağlanmış oluyoruz. Projemizin sonucunda Avrupa standartlarına uygun yenilikçi bir eğitim müfredatı oluşturularak ilgili sağlık personeli ve hasta yakınlarına bir eğitim hizmeti sunulacak. Eğitim materyalleri geliştirilerek hastalar ve hasta yakınları için daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturulacak. Aynı zamanda Eöğrenme modülü oluşturularak hasta yakınlarının bilgi ve beceri yetenekleri geliştirilecek. Bilgisayar oyunları geliştirilerek, hem hastalar, hem hasta yakınlarının eğlenerek stresten uzak kalmaları sağlanmış olacak. Böylesine güzel amaçları olan, aynı zamanda da renkli, eğlenceli bir proje. Bu projenin takvimine baktığımızda 1 Kasımda başlayacak, yani yaklaşık 20 gün sonra start alacak ve 31 Ekim 2021, yani yaklaşık iki yılık bir takvime sahip bütçesi de belirttiğim gibi 146 bin Euro’dur. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
İkinci projenin “Çoban Köprüsü” ismini taşıdığını söyleyen vali Şıldak," Yine proje ortakları Valiliğimiz, Mehmet Akif Ersoy Ünversitesi ve Ziraat Odası, üç tane de yabancı ortağımız var. Bunlar Yunanıstan, İspanya ve Sırbistan’dır. Burdur, hayvancılığın yaygın olduğu bir İl, hayvancılık en temel sektörü oluşturuyor. Çobanlık mesleğine karşı farkındalığı arttırmak ve var olan çobanlarımızın gelişme düzeyini arttırarak, Avrupa standartlarında çobanlık yapabilir hale getirmek. Küçükbaş hayvan üretiminin et ve süt ürünlerini kapsayan verimliliğini arttırmak hedefleniyor. Yani son gelişmelere göre, gelişmiş Ülkelerdeki hayvan sürü yönetimini, çobanlığın uygulandığı metodları, ülkemize transfer etmeyi amaçlıyor. Bu proje çobanlık sektöründeki, çobanların bu sektördeki önemini fark etmelerini sağlamak, çobanlarımızın koyun keçi yetiştiriciliği konusundaki bilinçlerini yükseltmek, çobanların refah seviyelerini yükseltmek, küçükbaş hayvan işletmelerinde hayvan refahına yönelik uygulamaları arttırmak, koyun ve keçi işletmelerinde yeni anlayışları, yeni yaklaşımları hakim kılmak, küçükbaş hayvan işletmelerinin daha iyi duruma gelmesi için daha iyi stratejiler geliştirmek ve işletmelerde Avrupa hayvan refahı kriterlerine uygun üretim yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu projemizin bütçesi 187 bin beşyüz Euro. Bunun da takvimi Kasım ayı başında başlayıp 2021 yılının Ekim sonunda sona erecek. İki yıllık bir süreci kapsıyor. " diye konuştu.

ANTALYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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