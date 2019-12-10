Antalya’da korkutan ev yangını Arayıp bulamadığı çocuğunun evde olduğunu düşünen baba büyük korku yaşadı

Antalya’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çocuğunun evde olduğunu düşünen ve büyük korku yaşayan baba, evde kimsenin olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çıktı. İki çocuğuyla yaşayan İbrahim Alkış, yan taraftaki babasının evine akşam yemeğine gitti. Yemeğin ardından Alkış’ın iki çocuğu bir süre sonra sokağa oynamaya çıktı. Alkış, aramaya çıktığı çocuklarından birini bulurken diğerini bulamadı. Bu sırada İbrahim Alkış’ın müstakil evinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çocuğun evde olabileceğini düşünen aile büyük korku yaşadı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden aile içeride kimsenin olmadığını öğrenince baba Ali Alkış, çocuğunu yeniden aramaya gitti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.