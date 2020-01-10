İniş takımında sorun çıkan uçak, piste üçüncü denemede inebildi

RUS Nordwind Havayolları'na ait A321-200 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle 2 kez pisti pas geçti. Üçüncü denemede piste inen ve lastiği patlayan uçakta, yolcu olmadığı bildirildi.

Yolcusuz olarak Moskova'dan Antalya'ya gelen Nordwind Havayolları'na ait A321-200 tipi yolcu uçağı, saat 06.00 sıralarında iniş takımlarında meydana gelen sorun nedeniyle 2 kez pisti pas geçti. Uçak, itfaiye eşliğinde gerçekleştirilen üçüncü denemede inmeyi başardı.

Lastiği patlayan uçağın iniş takımlarına ait aksamın gövdeden içeri girdiği ve uçağın çok ciddi hasar aldığı kaydedildi.

Bir süre 18C/36C pistinde kalan uçak daha sonra depoya çekildi. Uçağın iniş öncesinde duman deklare ettiği ve acil iniş izni istediği öğrenildi.





ANTALYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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