Atık yönetiminde ‘yapay zeka’ dönemi başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atık yönetiminde ‘yapay zeka’ dönemi başlıyor

İHA

Atık yönetiminde ‘yapay zeka’ dönemi başlıyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Ümit Uysal, atık konteynerlerine takılan sensörler üzerinden yapay zekanın kontrol edeceği atık yönetim sisteminin saha denemesini yerinde inceledi.

Memurevleri Mahallesi’ndeki uygulamanın sonuçlarının başarılı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Çöp konteyneri kullanımında bir devrim yaşıyoruz” dedi.
Başkan Uysal, 500 bine yaklaşan nüfusu, hastaneleri, alışveriş ve eğlence merkezleri, kamu kurumlarıyla Antalya’da kent yaşamının merkezi olan ilçede, atık yönetim sisteminde ‘yapay zeka’ dönemini başlatacak uygulamanın saha deneme çalışmalarını yerinde inceledi. Muratpaşa Belediyesi’nin akıllı atık yönetim sistemi, atık konteynerlerine takılan sensörler üzerinden çalışıyor. Sensörler, her bir konteynerin doluluk oranı ölçüyor ve verileri anlık olarak bir yazılım üzerinden yöneticilere iletiyor. Yazılım, dijital harita üzerine işlenen sensörlü atık konteynerlerinin boşaltılması için atık toplama araçlarına en kısa mesafe rota optimizasyonu yapıyor. Sistemde ani doluluk yükselmeleri rotaya ayrıca eklenebilirken yöneticiler de yer ve zamandan bağımsız olarak sistemi takip edebiliyor.

Saha denemeleri başladı
Muratpaşa’da hayata geçirilecek akıllı atık yönetimi sisteminin saha denemesi Memurevleri Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Muratpaşa’nın farklı noktalarında 50 konteynerde geniş deneme çalışmalarının yapılacağı sistemle, ilk etapta, Muratpaşa’da yeraltına alınan yaklaşık 4 bin atık konteynerinin takibi yapılacak. Başkan Uysal, sistemin hem güneş enerjisiyle çalışması hem de konteyner çevresinin güvenlik kameralarıyla takip edilmesiyle bir ilk olacağını söyledi. Güvenlik kamerası takibiyle konteynerlerin etrafının da temiz kalması amaçlanırken Başkan Uysal, “Çöp konteyneri kullanımında bir devrim yaşıyoruz” dedi. Başkan Uysal, sensörlerin dünyanın birçok şehrinde daha steril halde bulunan ve güvenli noktalarda yer alan geri dönüşüm kutularında kullanıldığını ancak sensörlerin iletişimiyle yapay zekanın devreye alınacağı bir sistemin Muratpaşa ölçeğinde bir ilçede, her türlü atığın bırakıldığı konteynerlerde kullanılacak olmasının önemine ve bu alanda oluşturacağı değişime de dikkat çekti.

"Tasarruf sağlanacak"
Uysal, Muratpaşa’da bu sürecin yeraltı atık konteynerleriyle başladığını söyledi. Muratpaşa’da yeraltı konteynerlerinin üretimini sembolik olmaktan fabrika düzeyine çıkardıklarını belirten Uysal, “Şimdi de, konteynerlerin doluluk oranı görebilmek için güneş enerjisiyle çalışan bir sensör monte ediyoruz. Bu sayede atık toplama araçlarının rotalarını optimize ederek önemli bir maliyet kalemi olan bu alanda tasarruf yapmak istiyoruz. Çünkü araçların gidiş geliş sayısı maliyet demek. Toplumun bütçesinden çıkıyor. Onu indirebilmek için böyle bir model üzerine çalışıyoruz" dedi.
Memurevleri Mahallesi’nde takılan ilk sensörün verileri doğru ve anlık olarak sisteme bildirdiğini kaydeden Uysal, sistemin tamamen Muratpaşa Belediyesi tarafından geliştirildiğini belirterek ilerleyen süreçte yeraltı atık konteynerlerini ardından akıllı konteynerlerin de satışını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

ANTALYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Veysel Sarı ile anlaştı
Kas hastası Ferhat´ın hayata tutunma çabası
YEREL HABERLER Kas hastası Ferhat´ın hayata tutunma çabası
Ahmet Mekin, hastanedeki eşinin başında
YEREL HABERLER Ahmet Mekin, hastanedeki eşinin başında
Ünlü isimlerin balmumu heykellerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ünlü isimlerin balmumu heykellerine yoğun ilgi
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse, 1 yıldır ...
Antalya'da karnesini alan sahile koştu
YEREL HABERLER Antalya'da karnesini alan sahile koştu
DMD hastası Mehmet Ali'nin karne sevinci 14 yaşındaki kas hastası Mehmet Ali Demirelli, teşekkür belgesi ve karne heyecanını evinde yaşadı.
YEREL HABERLER DMD hastası Mehmet Ali'nin karne sevinci 14 yaşındaki ...
Antalya'da, Sağlık İşleri Daire Başkanı'na yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Antalya'da, Sağlık İşleri Daire Başkanı'na yumruklu ...
Değirmenler Türkiye için dönecek
YEREL HABERLER Değirmenler Türkiye için dönecek
19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor Manavgat ulaşımının sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER 19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları ...
Jandarmadan öğrencilere kitap
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere kitap
Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi
Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara uymayan servisçilere ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi, kurallara ...
Kafenin bahşiş kutusu ile şarj cihazlarını çalan çocuk tutuklandı
YEREL HABERLER Kafenin bahşiş kutusu ile şarj cihazlarını çalan ...
Beş aydır yanmış evde yaşamaya çalışıyorlar Taksiti bitmemiş eşyaları yanan aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Beş aydır yanmış evde yaşamaya çalışıyorlar Taksiti ...
En buruk karne sevinci 13 günlükken sol bacağı kesildiği için evde eğitim alan Özge, karnesini okulda değil, evine gelen öğretmeninin elinden aldı Baba Ali İhsan Yıldırım: “Özge’nin elinden tutup karnesini alıp beraber gelmeyi çok isterdim ama olmadı”
YEREL HABERLER En buruk karne sevinci 13 günlükken sol bacağı ...
(Özel Haber) Antalyaspor, Podolski ile prensipte anlaştı Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Podolski ile 1.5 yıllık anlaşma imzalayacağız" "Genel görüştüğümüz konular var, prensipte tamamız"
YEREL HABERLER (Özel Haber) Antalyaspor, Podolski ile prensipte ...
Finike'de ev yangını
YEREL HABERLER Finike'de ev yangını
Jandarma Döşemealtı'nda karne dağıttı İlçede 13 bin öğrenci düzenlenen törenle karnelerini aldı
YEREL HABERLER Jandarma Döşemealtı'nda karne dağıttı İlçede 13 bin ...
Gülveren’de mutlu son
YEREL HABERLER Gülveren’de mutlu son
Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi hayata geçiyor
Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakli yolculuğunu anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakli yolculuğunu ...
Öğrencilere skolyoz taraması yapıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere skolyoz taraması yapıldı
Başkan Böcek pehlivanları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek pehlivanları ağırladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X