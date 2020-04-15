Doğu Akdeniz'de gemilere İHA ile takip

<br>ANKARA, (DHA)DOĞU Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.<br>Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz´de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü. Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile mavi vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANKARA, (DHA)<br>2020-04-15 14:01:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.