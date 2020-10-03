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Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış

DHA

Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Seçil Özdemir Şahin, pandemi sürecinde hastaneye gitmekten çekinen yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kayıplarında artış gözlendiğini belirtti. Şahin, sürekli bilgisayar ve tablet karşısındaki çocuklarda ise göz numaralarının arttığı, gözlük tedavilerinde başarı şansının azaldığını kaydetti.
Op. Dr. Seçil Özdemir Şahin, Covid-19 pandemisi sürecinde özellikle yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kayıplarında belirgin artış gözlendiğini belirtti. Artışın nedeninin virüs değil, `pandemi´ korkusu olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Şahin, bu süreçte hastaların hastaneye gelmekten çekindiklerini söyledi. Yaşlılar ve çocukların yılda bir kez göz muayenesi yaptırmaları gerektiğini belirten Op. Dr. Şahin, "Özellikle kronik göz hastalıkları olan kişilerin 3 ay ya da 6 ayda bir göz muayenesi yaptırmaları gerekirken, yaklaşık 9 aydır devam eden pandemi nedeniyle evlerinden çıkmayan ya da çıkamayan kişilerin kontrolleri aksadı" dedi.
'İLERİ SAFHADA GELDİKLERİ İÇİN TEDAVİDE BAŞARI ŞANSI DÜŞÜYOR'
En büyük problemleri, göz tansiyonu, şeker hastalığına bağlı retinopati, sarı nokta ve katarakt hastalarında gözlemlediklerini ifade eden Op. Dr. Şahin, "Bu hastalar daha önce bize erken geldikleri için tedavilerini yaparak çok iyi sonuçlar alırken ve ülkemizdeki örgün sağlık hizmetlerinin iyiliği sayesinde göz kanamaları, görme kayıplarını engellerken, şu anda bunları çok ileri safhalarda gördüğümüz için zaman zaman başarılı olmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.
Bu tip hastaların pandemiden önceki dönemde küçük görme kayıplarıyla geldiklerinde retina lazerleri, katarakt ameliyatları ya da ilaçlarla başarı sağladıklarına vurgu yapan Op. Dr. Seçil Özdemir Şahin, "Ancak şimdi son aşamada, yani kişinin ancak kendi fark edebildiği görme kaybı düzeyine geldiği için hastalar neredeyse kör halde geldiği için tedaviler daha az başarılı oluyor" dedi.
'ONLINE EĞİTİM GÖZ NUMALARININ ARTMASINA NEDEN OLUYOR'
Çocuklarda ise özellikle şaşılık, göz tembellikleri ve yüksek numaralarda artış gözlemlediklerini ifade eden Op. Dr. Seçil Özdemir Şahin, şunları söyledi:
"Çocuklarda 1, 3 ve 6 yaş göz muayenelerini zaten öneriyoruz. Okul çağındaki çocukların online eğitimden dolayı bilgisayar ve tablet kullanımlarının artması, mevcut numaralarının artmasına neden oluyor. Ayrıca çocuklarda gözlerde yorgunluk, kızarıklık ve kırma kusurları dediğimiz göz problemlerini sınıflarda öğretmenler fark edebiliyordu. Şimdi ise gözden kaçabiliyor. Bizim uyguladığımız gözlük tedavileri özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuklarda çok güzel sonuçlar vermekteyken, pandemi sürecinde çocukların muayeneye geç gelmeleri nedeniyle başarı şansımız düşüyor." Op. Dr. Seçil Özdemir Şahin, doktorların önerileri doğrultusunda hastaların muayene ve kontrollerini aksatmamaları gerektiğini vurguladı.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2020-10-03 08:19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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