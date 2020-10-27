Anne karnındaki 5 aylık bebek hayata tutundu Doğum kanalına giren bebeğin zarı içeriye doğru alındı

Antalya'da, hamileliğinin 5. ayında kasık ağrıları ve kasılmaları başlayan 29 yaşındaki anne Gamze Tekeli, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata tutundu. Bebeğin muayenesi sonunda annenin rahim ağzının kısmi olarak açıldığı ve bebeği saran kesenin bebekle beraber doğum kanalına girdiği fark edildi.

Bebeğin ailesiyle görüşerek bu tür vakalarda genellikle bebeği kurtarmanın ikinci plana bırakıldığını açıklayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız, karşılaşılacak riskleri aileye anlatarak müdahale konusunda aileden onay istedi. Ailenin onayı ile birlikte Dr. Yıldız ile ALKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir ekibiyle birlikte anne adayı Gamze Tekeli’yi acil ameliyata aldı. Başarılı geçen operasyonun ardından bebeğin tekrardan annesine tutunması sağlandı.

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Yıldız, "Minik bebeğin hayatta tutunması için annenin göbeğinin alt kısmından bir iğne yardımıyla bebeğin suyunu dışarıya çıkarttık. Doğum kanalına giren bebeğin zarını içeriye doğru ittik. Böylece bebeğin rahim içerisinde alması gereken pozisyonu aldırdık. Bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Annemizin de yardımıyla gerekli tedavi işlemlerine başladık. Biz hekimler ve hastane çalışanları olarak elimizden geleni gösterdik. Bundan sonraki sürecin de yakından takipçisi olacağız. Savaşçı bir ruha sahip olan bebeğimizin ailesine sağ salim kavuşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı bir operasyon geçirdiklerini belirten Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir ise, “Zorlu bir operasyonu geride bıraktık. Ekip olarak güzel bir iş çıkardık. Bir doktor olarak çok mutluyum" diye konuştu.

Doktorlarına teşekkür eden Gamze Tekeli de, “Daha önce bir düşük gerçekleştirdiğim için bu bebeğimi de kaybetmekten çok korkuyordum. Bir çocuk annesiyim yaşadığım bu travmaya rağmen tekrardan bebek sahibi olmaya karar verdim. Korktuğum başıma gelmişti. Henüz gebeliğimin 5. ayındaydım ve bebeğim karnımda tutunamıyordu. Kasılmalarımın başlamasıyla birlikte eşimle birçok kliniğe başvuruda bulundum. Bizlere bu durumun düşükle sonuçlanacağını söylediler. Son umut ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdum. Bebeğim hala karnımda ve kalp atışını hissedebiliyorum. Çok mutluyum. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

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