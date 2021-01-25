Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde online düzenlenen ve 1 aydır devam eden Peynir Atölyesi tamamlandı.



Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde online düzenlenen ve 1 aydır devam eden Peynir Atölyesi tamamlandı. Öğrencilerden akademisyenlere, ev hanımlarından iş insanlarına, güvenlik görevlisinden çobana kadar geniş bir kitlenin katıldığı Peynir Atölyesi 50 bin kişiye ulaştı. Peynir Atölyesinde son dersi veren TOBB Karaman Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ahsen Toktay, dünyanın en iyi 5 peyniri arasında sayılan Karaman Divle Obruk Peyniri’nin 40 ton üretildiğini ancak piyasada 500 ton satıldığını bildirirken, coğrafi işaretin önemini vurguladı.Ücretsiz online yapılan ve 1 ay süren Peynir Atölyesi’nde antikçağdan günümüze peynirin yapımından bugünkü peynir varlığımıza, peynir çeşitlerinden peynir yapımına kadar çok sayıda bilgi paylaşıldı. Atölyeye Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD, İsviçre’den katılımlar oldu. Peynir Atölyesi’nin son haftasında Süt Rüyası Kurucusu Öznur Apaydın Arıkan, şirden mayalı geleneksel salamura peyniri yapımını uygulamalı olarak anlattı.



“Üretilen 40 ton satılan 500 ton”



TOBB Karaman Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve Ala Dükkan kurucusu Ahsen Toktay, Karaman Divle Obruk peynirinin dünyadaki en iyi ilk 5 peynir arasında olduğunu bildirdi. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2017 yılında Divle Obruk Peynirine coğrafi işaret belgesi aldığını belirten Toktay, “Divle Obruğumuzun kapasitesi 40 ton ama piyasada 500 ton peynir satılıyor. Coğrafi işaretin daha etkin kullanımı ve tüketicinin bilinçlenmesi konusunda daha çok çalışmamız lazım” dedi.



“Yerin 38 metre altından gelen lezzet”



Karaman Divle Obruk peynirinin yüzde 70 koyun ile yüzde 30 keçi sütünden elde edildiğini, özel tulumlarda Divle Obruğunda yerin 38 metre altında 6 ay 4 derecede bekletilerek olgunlaştırıldığını anlatan Toktay, “Lezzetini Ak Karaman ve Mor Karaman koyununun yağlı sütünden ve obruğun florasından alıyor. Yüzde 80 derece rutubet 4 derecede bekletilen peynir obruğun kendine has bakterisi ile besleniyor” diye konuştu.



Fransa’dan gelen bir gurubun Divle Obruk peyniri bakterisini kazıyarak Fransa’ya götürdüğünü ancak aynı ürünü elde edemediğini kaydeden Toktay, ürünün tamamen bölgeye has floradan elde edildiğini söyledi.



“Peynir farkındalığı arttı”



ATB Başkanı Ali Çandır, pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programının başarılı şekilde devam ettiğini belirtirken, “Peynir Atölyesinde bir ayda 50 bin kişiye ulaşmak büyük başarı. Eğitim veren tüm hocalarımıza, eğitmenlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.2019 yılında düzenledikleri Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te Anadolu’nun peynir zenginliğini bir araya getirdiklerini anımsatan Çandır, Divle Obruk Peynirinin de YÖREX’te büyük ilgi gördüğünü belirtti. Çandır, yaptıkları çalışmalarla yöresel ürünlerin farkındalığını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca da eğitime katılanların yüzde 90’ının kendi peyniri yaptığını, eğitimler sayesinde coğrafi işaretli peynir tüketmeye yönelik farkındalık oluştuğunu bildirirken, katılımcıların yüzde 99’unun yeni eğitimlere katılmak istediğini belirttiğini söyledi.



Peynir Atölyesinin sonunda sınava tabi tutulan katılımcılar arasında başarılı olanlara belge verildi.

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