'Turizmde amansız rekabet başladı'

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm pastasının yarısının korona nedeniyle kaybolmasıyla, diğer yarısı için ülkeler arasında amansız rekabet başladığını açıkladı. Yavuz, rakip destinasyonlar Mısır, Dubai, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve hatta İspanya'nın, gözünü Rus turiste diktiğini söyledi.Recep Yavuz, turizm sektöründe son günlerde ülkelerin baş döndürücü ve takibi artık imkânsız hale gelen görüşme trafiği yaşadığına dikkati çekti. Recep Yavuz, turizm pastasının yarısını korona yok edince, kalan yarısı için amansız savaş başladığını söyledi. Öngörülere göre 2021 yılında dünya genelinde 1 milyar insanın seyahatinin tahmin edildiğini belirten Yavuz, bu öngörünün aşağıya ve yukarıya doğru kuvvetli bir şekilde sapmasının da mümkün olduğunu kaydetti. Yavuz, bu durumun aşılanma sürecine bağlı olduğunu da dile getirdi.2021'DE 1 MİLYAR KİŞİLİK ÖNGÖRÜ2021'de gerçekleşeceği öngörülen 1 milyar turistik seyahatin 500 milyonunun yüksek ihtimal Avrupa'dan olacağını belirten Yavuz, bu yüzden Avrupa'daki turizm savaşlarının dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ve hareketli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin iki ana destinasyonu Rusya ve doğu bloku ülkeleri ile Avrupa olduğuna dikkat çeken Yavuz, "2020 yılında korona dışında Rus pazarına dair pek endişemiz yoktu. Rus turist için sadece Zanzibar ve Türkiye uçuşları mümkündü. Büyük olasılıkla geçen yıl tatile çıkan Rus turistin hemen hepsi Antalya'da tatil yaptı. Ancak 2021 farklı gözüküyor" dedi.RAKİPLER GÖZÜNÜ RUSLARA DİKTİYavuz, Avrupa'daki sınırlamalar ve seyahat edebilecek kısıtlı potansiyelden ümidini kesen ülkelerin, gözünü korona sürecinde de tatilini kesintisiz sürdüren Rus turiste diktiğini kaydetti. Korona sürecinde Ruslara kapılarını kapayan Mısır, Dubai, Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın bu sene yasakları gevşeterek ilkbahar ve yaz döneminde otellerini ve uçaklarını Ruslarla doldurmayı düşündüklerini belirten Yavuz, "İspanya'nın bile göz kırptığını düşünüyorum. Yani her ne kadar Rus pazarında Türk kökenli operatörlerimiz olsa ve Ruslar Antalya'ya aşık olsalar da biz uzaklık, hizmet ve fiyat konusunda avantajlı olsak da bu sert rekabet ortamında Rus misafir kapasitemiz azalabilir" diye konuştu.KARARI DEVLETLER VERİYORAvrupa'da işlerin daha da karışık olduğunu anlatan Yavuz, her gün, her an yeni bir hamle yaşandığını belirterek, şunları söyledi:"Kimsenin eline bir katalog alıp, ya da tur operatörlerinin web sayfalarına bakarak, gönlüne ve bütçesine en uygun yeri bulup, nereye gideceğine karar vermesi mümkün değil. Önce kendi ülkesinin nerelere izin verdiğini ve verebileceğini günü gününe takip etmesi gerekiyor. Artık turist istediği ülkeye değil, kendi devletinin izin verdiği yere gidebilecek. Burada üç hamleli bir eylem planı ve yönlendirme mevcut; Bunlar 'ülkende kal', 'AB içinde kal' ve 'özel izin verdiğimiz yerlere gidebilirsin' şeklinde."REKABET MARTTA HIZLANACAKRekabetin mart ayına doğru hızlanacağını dile getiren Yavuz, şu uyarılarda bulundu:"Çünkü Mayorka dahil birçok tatil bölgesi Paskalya'dan bile medet umuyor. Ardından savaş çok daha çetin bir hal alabilir. Çünkü dünyanın, ne 1 trilyon dolar üzerindeki ekonomik kaybı, ne işsiz kalan 120 milyon insanı ne de turizmden beslenen yüzlerce sektörün milyonlarca çalışanını ve ürününü daha fazla taşımaya gücü yeter. Turizmin, korona tehdidinden arınmış, güvenli bir şekilde sürmesini sağlamak için arayışlar, öneriler giderek artacaktır. Biz, turistik olarak gereken hemen her şeyi yaptık ve diğerlerine göre daha hızlı hareket edip eyleme geçebiliyoruz. İkili, üçlü, görüşmeleri özellikle Avrupa ülkeleriyle başlatmalı, AB yakın olmamamızdan kaynaklanan dezavantajı devre dışı bırakmalıyız. Geçen yıl bu tarz hamlelerimiz neticesinde olumlu sonuçlar elde etmiş ve turizmi ayakta tutabilmiştik."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-02-14 13:05:59



