Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 2-3

STAT: Antalya

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk.90 Gökteniz Bayrakdar), Ufuk Akyol (Dk.68 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak (Dk.23 Omar İmeri) (Dk.68 Sidney Sam), Podolski

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat Kerim Alıcı, Kubilay Sönmez (Dk.84 Alparslan Öztürk), Atınç Nukan, Berkan Emir, Esiti, Soner Aydoğdu (Dk.75 Yalçın Kayan), Murat Paluli, Halil Akbunar (Dk.89 Gassama), Diabate (Dk.46 Brown Ideye), Jahovic (Dk.89 Beykan Şimşek)

GOLLER: Dk.5 Fredy (P), Dk.67 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk.31 Esiti, Dk.66 Jahovic, Dk.84 Atınç Nukan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Kerim Alıcı (Göztepe)

SÜPER Lig'in 39'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Kudriashov sol kanattan topu ceza alanına ortaladı. Topla buluşan Eren Albayrak, Esiti'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

5'inci dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci İrfan Can'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0.

31'inci dakikada konuk ekip skorda eşitliği sağladı. Halil Akbunar'ın pasıyla buluşan Esiti'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1.

37'nci dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

54'üncü dakikada Amilton'un sol çaprazdan ceza alanına ortasında, Omar Imeri kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı Vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

58'inci dakikada Lukas Podolski rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi. Top üstten auta gitti.

66'ncı dakikada Halil Akbunar ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

67'nci dakikada Bünyamin Balcı sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Podolski topa kafa ile dokundu, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 2-2.

84'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Ceza sahasına yapılan ortada yerden seken topa Atınç Nukan'un vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-3.

87'nci dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan ceza alanına ortasında, Veysel Sarı, topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleye giden topu Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla çıkardı.

Karşılaşma konuk takım Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

