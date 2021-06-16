Kamyonla motosiklet çarpıştı; Baba öldü, kızı ağır yaralı



Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Fatma Karabulut (27) ağır yaralandı, arkasında oturan babası Halil Karabulut (59) ise yaşamını yitirdi. Fatma Karabulut'un, babasını Covid-19 aşısı yaptırmaya götürdüğü ortaya çıktı.

Kahyalar Mahallesi Gazipaşa Havalimanı kavşağında dün saat 12.30 sıralarında, Adnan Ç. yönetimindeki 42 H 5534 plakalı kamyon ile Fatma Karabulut yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, yola savrulan Fatma Karabulut ile arkasındaki babası Halil Karabulut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Halil Karabulut, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Karabulut´un da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sırasında Fatma Karabulut'un başında kask olduğu, Halil Karabulut'un ise kask takmadığı belirtildi. Polislik sınavına hazırlandığı ifade edilen Fatma Karabulut'un, babasını Covid-19 aşısı yaptırmaya götürürken kazanın yaşandığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-06-16 17:44:51



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