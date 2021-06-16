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Antalya'da 2020 yılında 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta denizle buluşturuldu

İHA

Antalya'da 2020 yılında 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta denizle buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında yürütülen koruma çalışmaları ile Antalya'da 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta carettanın denizle buluşturulduğu bildirildi.
16 Haziran “Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü” sebebiyle yapılan açıklamada 6. Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılından bu yana her yıl 16 Haziran tarihinde “İlk Yuva” sloganıyla öğrenciler, yerel halk, işletmeciler, gönüllüler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlamalar ve farkındalık etkinlikleri yapıldığı hatırlatıldı. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca ülke genelinde deniz kaplumbağaları koruma altına alındığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye genelinde genelge ile tespit edilmiş 20 yumurtlama kumsalı bulunduğu kaydedildi. Bu yumurtlama kumsallarından 9 tanesi Antalya il sınırları içerisinde yer aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Yumurtlama sezonunda yumurtlamak için kumsala çıkan deniz kaplumbağaları rahatsız edilmemeli, kumsallarda gece ateş yakılmamalı, gürültü yapılmamalı ve denizde gördüğümüz deniz kaplumbağaları beslenmemeli ve yavru kaplumbağalar ele alınmamalıdır" denildi.
2020 yılında yürütülen koruma çalışmaları ile Antalya genelinde ise 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta carettanın denizle buluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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