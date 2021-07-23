Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın (2)

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JANDARMA EKİPLERİ YORULAN İTFAİYE EKİPLERİNE SU VE AYRAN DAĞITTI

Antalya OSB 1. Kısımdaki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alanın depo amaçlı kullanıldığı, asıl üretimin yanan yerin hemen yanındaki ana binada yapıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri ise yorulan itfaiye ekiplerine su ve ayran dağıttı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Bülent TATOĞULLARIVeli KÖKEN

2021-07-23 01:16:44



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