Aytemiz Alanyaspor'da Korkmaz dönemi resmen başladı

Engin ANAKCeren ŞAHİN/ALANYA (Antalya), (DHA)- Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz getirildi. Bugün gerçekleşen imza töreniyle Alanyaspor'da Korkmaz dönemi resmen başlamış oldu.Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik adam Bülent Korkmaz katıldı. Korkmaz, yapılan törenle birlikte 1 sezon boyunca kendini Alanyaspor'un renklerine bağlayan imzayı attı.ÇAVUŞOĞLU: KULÜBÜMÜZE VE HOCAMIZA HAYIRLI OLSUNİmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bildiğiniz gibi Alanyaspor kulübümüzde teknik direktör değişikliğine gidilmişti. 1 yıldır Alanyaspor kulübüne hizmet eden Çağdaş Atan hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Çağdaş hocama bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Kulübümüzün yeni teknik direktörü çok değerli Bülent Korkmaz hocam. Hocamla daha önce de çalışmayı düşünmüştük. Ama o zaman hocam başka bir kulüpte teknik direktörlük yapıyordu. Şimdi kısmet oldu. Hocama başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu olarak hocamızın her türlü yanında destekçisi olacağız. Bülent Korkmaz hocamla kulübümüz kaldığı yerden daha ileriye gidecektir. İnanıyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız güzel bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Tekrar ailemize hoş geldiniz" dedi.KORKMAZ: ALANYASPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM VE HEYECANLIYIMBaşkan Çavuşoğlu'nun ardından söz alan teknik direktör Bülent Korkmaz da "Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Alanyaspor Süper Lig'de çok başarılı sezonlar geçiriyor. Dolayısıyla bu yapıyı oluşturan, Alanyaspor'un buraya gelmesini sağlayan başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Çünkü Türk futbolunda kendi içerisinde kurumsal olan, doğru düzgün işleyen ender kulüplerden bir tanesi. Burada bulunmaktan dolayı da son derece mutluyum ve heyecanlıyım açıkçası. Burada inşallah süregelen o performansı sürdürmeye çalışacağız. Ekibimiz ve oyuncularımızla beraber bu işin üstesinden geleceğiz. İki tarafa da hayırlı olsun. Ben her zaman şunu vurguluyorum. Sevgi ve saygı çerçevesinde başlıyoruz. Bitirdiğimiz zaman da aynı şekilde olacak. Gittiğimiz her kulüpte bunu yaparız. Saygı ve sevgi çerçevesinde başlayıp bitiriyoruz. Kafamda uzun bir süreç var. Öyle olur inşallah ve Alanyaspor için de başarılı ve hayırlı bir sezon olur" diye konuştu.'ALANYASPOR'A MÜCADELE EDEN BİR OYUN OYNATMAK İSTİYORUZ'Teknik adam Korkmaz açıklamasının devamında Alanyaspor için öncelikli hedefinin oyuncuların performansını yükseltmek olduğunu vurgulayarak, "Daha önceki sezonlarda iyi oyunculardan iyi performanslar aldı. Bizim önceliğimiz tabii ki oyuncuların performansını yükseltebilmek. Alanyaspor'a keyif veren, mücadele eden, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan bir oyun oynatmak istiyoruz" dedi.'ALANYASPOR'DA OYUN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'Alanyaspor'un oyun sistemini değiştireceğini açıklayan Korkmaz, "Alanyaspor'un yaptığı en doğru işlerden bir tanesi doğru oyuncuları bulması. Evet, bu sene çok büyük bir değişim oldu. Ama o değişimde gelen oyuncuların kaliteli oyuncular olduğunu biliyorum. İyi oyuncular olduğunu biliyorum. Onların performansını yükseltmem lazım. Öncelikle oyun sistemini değiştireceğiz. Çağdaş hoca bir oyun sistemi belirlemiş. Saygı duymak lazım. Onun da hizmetleri oldu. İyi işler yaptı. Biz o sistemden farklı bir sisteme geçeceğiz. Çok kısa bir dönemde olmasa da analizlerimizle, teori ve uygulamayla bunu sahaya yansıtacağız. Bunları yaptıktan sonra maç kazandıkça hedef daha da ortaya çıkacak. Ama öncelikle takım halinde oynamayı, doğru şekilde oynamayı başaracağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİmzadan genel görüntüHasan Çavuşoğlu'nun konuşmasıBülent Korkmaz'ın konuşmasıİmza töreniDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKCeren ŞAHİN

2021-09-06 15:38:14



