İmam Hatip Lisesi Müdürü Başar: "Biz bu kutlu çatı altında, mazlumların dertleriyle dertlenmeyi öğretiyoruz"

Kamuoyunda tartışmalara yol açan “Çocuklarınızı İmam Hatip Lisesine göndermeyin, düz okullara gönderin" açıklamasına, Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Başar, yaptığı yazılı basın açıklaması ile yanıt verdi.

İmam Hatiplerin, her dönemde böyle taciz olayları ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Başar, "İlim, irfan ve hizmet yuvalarına tahammülsüzlük maalesef toplumun belli bir kesiminde ideolojik saplantı halini almıştır. Bu saplantılı ruh halinin en son tezahürü dün ekranlara çıkan biri tarafından sergilenmiştir. Necip milletimizin zihnini bulandırmak isteyen bir şahıs “Çocuklarınızı İmam Hatiplere göndermeyin.” şeklindeki bir cümleyi hiç utanmadan zikredebiliyor" dedi.



“Milletin değerlerini, kurumlarını hedef alan saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz”

Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Başar, “İmanlı ve şuurlu bir gençliğin yetiştirildiği İmam Hatip Liseleri’ne karşı olanlar için en iyi tanımlamanın; necip milletimizin duygularını istismar ederek kendi kirli ve hastalıklı hurafelerine, zihin dünyalarının gerisinde her an diriltmeye çalıştıkları deşifre edilmemiş amaçlarına sapkınca bağlı bireyler bulma çabasında olanlardır, diyebiliriz. İmam Hatip Liseleri’ne mesnetsiz iddialar üzerinden saldırılmasını üzüntüyle izlerken çok da büyük bir şaşkınlık duymuyoruz. Biz milletin değerlerini, kurumlarını hedef alan saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz” dedi.

Başar, “Şimdi biz bu şahsa bir kez daha hatırlatalım ki İmam Hatiplerde bizler çocuklara neler öğretiyoruz fesatla tıkanmış kulaklarındaki fesat kalksın da duysun: İmam Hatip Liselerinde çocuklarımıza dürüstlüğü, samimiyeti, hasbiliği, diğergamlığı, ülkesine, milletine, bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretiyoruz. Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti, cesareti öğretiyoruz. Biz imam hatiplerde ahlakı, dayanışmayı, sadece varlıkta değil yoklukta bile ekmeğimizi muhtaçlarla paylaşmayı öğretiyoruz. Biz bu okullarda kardeşliğin, muhabbetin, birbirini sadece Allah için sevmenin eşsiz lezzetini tattırıyoruz öğrencilerimize. Biz bu kutlu çatı altında Afrikalı, Filistinli, Türkistanlı mazlumların dertleriyle dertlenmeyi öğretiyoruz. Hepsinden önemlisi bu okullarda hayat karşısında soylu bir duruş sahibi olmayı öğretiyoruz” şeklinde konuştu.



"Ülkemizi yaşanılamaz bir yer gibi göstermek isteyen Batı heveslilerini yetiştirmiyoruz"

İmam Hatiplerde Batı heveslileri yetiştirmediklerini belirten Başar, “İmam Hatiplerde ne yetiştirmediğimizden de bahsetmek istiyorum. Biz İmam Hatiplerde, sözde müritlerinden kendisine sorgulamadan biat etmesini isteyen hastalıklı ruhları, milletinin değerlerini her an ikballe, makamla değiştirebilecek işbirlikçi beyinleri, hep sorunlardan dem vurup güzel ülkemizi yaşanılamaz bir yer gibi göstermek isteyen Batı heveslilerini yetiştirmiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Tüm alimlerimizi tazimle yad ediyorum”

Başar son olarak, “Bu vesileyle daha önce kapatılan ve 1951 yılında İmam Hatipleri tekrar açan Şehit Başbakan Adnan Menderes’e, onun Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ye bir kez daha Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Son nefesine kadar imam hatip okullarının kök salması için mücadele eden büyük dava, ilim ve hikmet erbabı Celalettin Ökten Hocamızı, Hacı Veyiszade Mustafa Efendiyi, Ahmet Muhtar Büyükçınar’ı, Mahir İz’i, Ahmet Hamdi Akseki’yi ve diğer tüm alimlerimizi de tazimle yad ediyorum” açıklamalarında bulundu.

