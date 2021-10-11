Antalya OSB'den İran'a ihracat köprüsü Antalya OSB, İran'ı Kish Adası alım heyetine ev sahipliği yaptı

Antalya OSB Yönetim Kurulu, İran Kish Serbest Bölgesi işbirliği ile gerçekleştirdiği alım heyeti programı kapsamında, İran’ın önde gelen 18 iş insanı ile Bölge sanayicilerinin ihracat odaklı 214 yüz yüze görüşme yapmasını sağladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, katılımcılarına yeni ihracat pazarları oluşturmak adına başlattığı Alım Heyeti Programlarına, İran’ın Kish Adası ile devam etti. Kish Yatırımcılar ve İşadamları Derneği Başkanı, Kish Otelciler Birliği Başkanı, Kish Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile otel ve firma sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyete 3 gün boyunca ev sahipliği yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İranlı iş insanları ile Bölge sanayicilerinin yüz yüze görüşmeler yapmasını sağladı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantılarda Bölge sanayicileri ile İranlı iş insanları arasında toplam 214 görüşme gerçekleşti. Heyet toplantıların ardından firma ziyaretleri yaparak ilgilendikleri ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceledi. Program kapsamında ayrıca Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile İran Kish Sanayiciler Sendikası arasında iş birliği protokolü imzalandı.



214 yüz yüze görüşme

Son 6 yıldır İran pazarına yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, Bakanlıklardan iş dünyası temsilcilerine kadar birçok alanda temasların sürdüğünü belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Dış Ticaret Müdürlüğümüz program kapsamında firmalarımızı ve ürünlerini mercek altına alıp, İran’daki doğru firmalar ile eşleştirerek temsilcilerini heyete dahil etti. Nokta atışı yapılan eşleştirmeler sonucunda sanayicilerimiz, tamamı ihracat odaklı olmak üzere toplam 214 yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Heyet, daha Antalya’dayken 6 firmamız ile el sıkıştı, 19 firmamız ile el sıkışacak noktaya geldi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından bu sayının artması kuvvetle muhtemeldir” dedi.



Sanayiciler Kish'e gidecek

Önümüzdeki ay içerisinde Bölge sanayicilerinden oluşan bir heyet ile Kish Adası’na gideceklerini, buradaki yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendireceklerini aktaran Bahar, “Kish, Antalya gibi bir turizm bölgesi. Ancak daha yeni yeni gelişmekte. Bu açıdan Kish, Antalya için çok önemli fırsatlar barındırıyor. Antalya sanayicisi turizm odaklı projelerde oldukça deneyimli ve bu deneyimleri sayesinde Kish’te devam eden ya da yeni yapılacak projelerde ana aktör olarak yer alabilirler. Bu fırsatları değerlendirmek, sanayicilerimize yeni ihracat kapıları açmak için en kısa sürede Kish adasına bir inceleme ve ticaret programı düzenleyeceğiz. Ayrıca yine yüz yüze iş görüşmeleri yapıp ihracatımızın daha da artmasına vesile olacak yeni anlaşmalarla Antalya’mıza dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



"İran'a elimiz boş dönmüyoruz"

Heyete başkanlık eden Kish Sanayiciler Sendikası Başkanı Ahmet Ketabforosh, üst düzey bir ev sahipliği ile karşılandıklarını ve çok verimli bir programa imza attıklarını belirterek “Karşılıklı olarak güzel bir organizasyona imza atacağımıza inancımız tamdı ancak bu kadar verimli ve sonuç odaklı olacağını, aradığımız her ürünü nokta atışı bulup, üretici firmanın tesisini bile ziyaret edebileceğimizi inanın ön görmemiştik. Her şey, tüm ayrıntılarına kadar düşünülmüştü ve tüm süreç çok profesyonelce yönetildi. Dolayısıyla İran’a elimiz boş dönmüyoruz. Başkan Ali Bahar’a ve ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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