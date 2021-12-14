ATABEM kursları hem öğretiyor hem de sosyalleştiriyor

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi’nde (ATABEM) öğrenciler akademik ve sanat kursları ile hem öğreniyor hem de sosyal yönlerini geliştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ATABEM kurslarında ilk dönem dersleri sürüyor. Kurslarda öğrenciler okulda eksik kaldıkları noktaları tamamlarken, sanat kursları ile sosyal yönlerini geliştirme fırsatı buluyor. ATABEM’de 34567 ve 8’inci sınıf öğrencileri Türkçe, coğrafya, tarih, matematik, İngilizce, fen bilimleri, bilgisayar programlama, piyano, gitar, hızlı okuma, satranç ve bağlama gibi kurslarda eğitim alıyor.

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