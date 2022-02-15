Antalya’dan Şubat ayı ortasında kıskandıran görüntüler Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Antalya’da vatandaşlar ve turistler denize girdi, bol bol güneşlendi

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava dalgası etkili olurken, hava sıcaklığı 18 dereceye ulaşan turizm kenti Antalya’da, vatandaşlar ve turistler denize girdi, terletici sıcaklıkta güneşlendi.

Türkiye’nin genelinde soğuk hava dalgası etkili olurken, turizmin başkenti Antalya’da, şubat ayının ortasında hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçülürken, nem oranıysa yüzde 50 olarak kaydedildi. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi. Turistler, Akdeniz’in berrak sularında kendini bırakıp bol bol yüzdü, bazıları da yakıcı güneş eşliğinde güneşlendi. Bazı vatandaşlar spor yapmayı tercih ederken, bazıları da balık tutmayı tercih etti. Sahile aile olarak gelen vatandaşlar da kurdukları masalarda piknik yaptı.

Sahilin varyant seyir terasında ise vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi.

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