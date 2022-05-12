ATSO Antalya’nın en iyi akaryakıt istasyonlarını ödüllendirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "En İyi Akaryakıt İstasyonu Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. ATSO Atatürk Konferans Salonu'ndaki törende; “Tüm Kategorilerde En İyi İstasyon, En Temiz İstasyonGenel Görünüm, En İyi Market Hizmeti Sunan İstasyon, Covid 19’a Karşı En Güvenli İstasyon, En İyi Tuvalet Hizmeti Sunan İstasyon, En İyi Hizmet/En İyi Personel” kategorilerinde toplam 20 istasyon ödüllendirildi.

Törende dereceye giren istasyonların temsilcileri ödüllerini PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, TSE Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, ATSO 14.Grup Meclis Üyesi ve TOBB Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve PÜİS Antalya Şube Başkanı Mücahit Turgut, ATSO 14. Grup Komite Başkanı Melih Beken, 14. Grup Komite Üyesi Hasan Çelik ve 14. Grup Komite Üyesi ve PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakırer’in elinden aldı.



“Bu yarışmanın kazananı Antalya”

ATSO Başkanı Davut Çetin, yarışmanın tüm sektörlere örnek olduğunu belirterek “Bu yarışmaya öncülük eden Komitemize ve katılan tüm sektör mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Odamızın ‘En İyi Akaryakıt İstasyonu Yarışması’ tüm sektörlere örnektir. Bu tür yarışmalar ilham verir, teşvik eder, sektörel birlikteliği güçlendirir. Bu yarışma aynı zamanda bir tür markalaşma projesidir, hem işletmelerin hem Antalya’nın markalaşmasına katkı yapmaktadır. Meslek Komitemizi ve yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, kazananı Antalya’dır” dedi.



Antalya’da akaryakıt sektöründe beş bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Çetin, “Akaryakıt istasyonlarının hizmet kalitesi, temizliği, kentlerde gelişmenin ve medeniyetin göstergelerinden birisidir. Diğer taraftan elektrikli taşıtlara geçilmesinin gündemde olduğu bir dönemde sektör bu yatırımları da yapabilecek güçte olmalıdır. Böyle bir sektörün standartlarının düşürülmemesi gerekir” diye konuştu.



“Gizli müşteriler 10 ilçede 267 istasyonu denetledi”

Yarışma çerçevesinde Antalya’nın 10 ilçesinde KasımAralık ayları içinde sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 94 gizli müşteri tarafından 267 akaryakıt istasyonunda denetlemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Değerlendirmeler sonucu Antalya’da akaryakıt istasyonlarında müşteri memnuniyeti yüzde 84 olarak belirlenirken, sadece 7 istasyonun 50 puanın altında kaldığı ifade edildi.

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