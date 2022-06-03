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Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı cezaevinde intihar etmişti, otopsi raporunda bebeğin ölüm sebebi hastalık çıktı Babası tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen Elif bebeğin otopsi raporu çıktı, babanın suçsuz olduğu anlaşıldı Raporda darba bağlı travmatik bulguya rastlanılmadığı, tanısı konulmayan bir hastalık sonucu vefat ettiği ortaya çıktı Olay sonrası cezaevinde ranzaya asılı vaziyette ölü bulunan babanın avukatı, raporu paylaşarak karşı tarafın iftiraları yüzünden müvekkilinin yaşamını sona erdirdiğini ileri sürdü

İHA

Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı cezaevinde intihar etmişti, otopsi raporunda bebeğin ölüm sebebi hastalık çıktı Babası tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen Elif bebeğin otopsi raporu çıktı, babanın suçsuz olduğu anlaşıldı Raporda darba bağlı travmatik bulguya rastlanılmadığı, tanısı konulmayan bir hastalık sonucu vefat ettiği ortaya çıktı Olay sonrası cezaevinde ranzaya asılı vaziyette ölü bulunan babanın avukatı, raporu paylaşarak karşı tarafın iftiraları yüzünden müvekkilinin yaşamını sona erdirdiğini ileri sürdü

Antalya’nın Serik ilçesinde babası tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen 3 aylık Elif bebeğin otopsi raporunda, darba bağlı travmatik bulguya rastlanılmadığı, tanısı konulmayan bir hastalık sonucu vefat ettiği ortaya çıktı. Tutuklanıp cezaevine gönderilen ve ranzasına çarşafla asılı halde babanın avukatı ise “Bu iftiralar sonucu müvekkil cezaevinde şiddete maruz kalmış, uğradığı şiddet ve cani baba söylemlerine daha fazla dayanamayarak cezaevinde yaşamına son vermiştir. Beyza Nur isimli şahıs attığı iftiralar sonucu bir nevi müvekkilin ölümüne sebebiyet vermiştir” dedi. Avukat, anne hakkında da suç duyurusunda bulundu.
Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'taki bir apartman dairesinde 16 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmada Mustafa G. önce Beyza Topçu’yu ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti. Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Beyza Topçu, polis merkezine giderek baba Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde asılı halde ölü bulundu
Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., 18 Kasım 2021 tarihinde koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesi babayı suçlamıştı
Anne Beyza Topçu ise Mustafa G.’nin kendisini ve bebeğini darp ettiğini iddia etmişti. Topçu, şunları söylemişti:
“Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim."

Otopsi sonucuna göre, tanısı konulamayan bir hastalık sonucu ölmüş
Minik Elif’in ölüm nedeni ise çıkan otopsi sonunda belli oldu. Raporda, yapılan dış muayene tespit edilen lezyonların lokalizasyonu ve ağırlık itibariyle ile ölüm meydana getirilebilecek nitelikte olmadığı, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması tarif edilmediği dikkate alındığında; bebeğin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri ile zehirlenerek öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi.
Yine raporda bebeğin ölümünün otopside tanısı konulamayan hastalık sonucu meydana geldiği oy birliği ile kabul edildi.

“Müvekkilim 'cani baba' söylemlerine dayanamayarak yaşamına son verdi”
Mustafa G.’nin avukatı İbrahim Şahin otopsi sonucunun yer aldığı raporu gazetecilerle paylaştı. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinde intihar eden müvekkilinin iftiralara uğradığını ve 3 aylık bebeğin canice öldürüldüğünden dolayı tutuklandığını söyledi. Karşı tarafın ulusal basına çıkarak iftiralarına devam ettiğini ve babanın 'cani baba' söylemlerine dayanamayarak yaşamına son verdiğini savunan Şahin, “Bu iftiralar sonucu müvekkil cezaevinde şiddete maruz kalmış, uğradığı şiddet ve cani baba söylemlerine daha fazla dayanamayarak cezaevinde yaşamına son vermiştir. Beyza Nur isimli şahıs attığı iftiralar sonucu bir nevi müvekkilin ölümüne sebebiyet vermiştir. Biz baştan bu yana her alanda müvekkilin suçsuz olduğunu dile getirdik. 3 gün önce dosya içerisine gelen ve şu an elimizde olan tuttuğumuz bu rapor da müteveffa müvekkilin suçsuz olduğunun en büyük kanıtıdır. Gelen bu rapor ile ailenin acısı bir nebze olsun hafiflemiştir. Raporda darba bağlı hiçbir travmatik bulguya rastlanılmadığı, bebeğin tanısı konuşulamayan bir hastalık sonucu vefat ettiği söylenmiştir” dedi.

“Bebeğe civanperçemi adlı bir bitki çayı içirildiğini öğrendik”
Beyza Nur’un 3 aylık bebeğin 9 saat aç bırakıldığı iddiasına da değinen Şahin, “Kendi ifadelerinde gece saat 02.00 sırlarında çocuğu uyuttuğunu, gece boyunca çocuk ağlamadığı için kendisinin de sabah saat 11.00’de uyandığını söylemiştir. 3 aylık bir bebeğin 9 saat aç bırakılması bebeğin açlıktan ölmüş olabileceği sorularını akla getirmektedir. Tıbben bakıldığında da 3 aylık bir bebeğin 9 saat aç bırakılması mümkün değildir. Ayrıca haricen yaptığımız araştırmalar neticesinde anne tarafından bebeğe civanperçemi adlı bir bitki çayı içirildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm bunların soruşturulması adına şu an dosyada en büyük şüpheli olan Beyza Nur isimli şahıstan şikayetçi olarak savcılığa şikayet dilekçemizi sunduk. Gerekli araştırmaların yapılacağı kanısındayız. Umarız adalet yerini bulur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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