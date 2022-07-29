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Manavgat Emniyet Müdürü Oymaağaç: “Amacımız ceza yazmak değil, trafik kazalarını en aza indirmek”

İHA

Manavgat Emniyet Müdürü Oymaağaç: “Amacımız ceza yazmak değil, trafik kazalarını en aza indirmek”

Antalya’ya bağlı Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç; yapılan denetimlerin asıl amacının ceza yazmak değil tüm vatandaşların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmeleri ve gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Manavgat’ta son yıllarda turizm tesisleri ve işletmelerinin sayısında önemli ölçüde artışlar yaşandığını, özellikle korona virüs pandemisi sonrası süreçte oluşan beklentiye paralel olarak bu artışların kendini gösterdiğini belirten Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, “Yerleşimi deniz kenarında ve rakımı düşük olan ilçemizde, yılın büyük bölümü havalar güneşli ve sıcak olmakta yaz aylarında ise aşırı nemle sıcaklıklar daha da yoğun hissedilmektedir. Yine, ilçemizin şehir merkezi ve işletmelerin yoğun olduğu bölgelerde motosikletin kolay park edilebileceği düşünüldüğünde de ilçemizde motosiklet kullanımı üst düzeye çıkmaktadır. Özellikle turizm sezonunun yaşandığı dönemlerde hem araç trafiği hem de yaya trafiği yoğunlaşmakta, bu bağlamda trafik akışında sıkıntılar yaşanmakta ve belirli saatlerde yollarımızın araç trafiğini karşılayamadığı da görülmektedir” dedi.

“Kazaların meydana gelmesi her vatandaş gibi bizleri de derinden üzmektedir”
2021 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planının uygulanması ilişkin 2021/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanmasını hedeflediğine dikkat çeken Müdür Oymaağaç “Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, trafik denetimlerinin her zaman ve her yerde etkin, sürekli ve yoğun şekilde kararlılıkla yürütülmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. İstenmemekle birlikte zaman zaman kazaların meydana gelmesi her vatandaş gibi bizleri de derinden üzmektedir. Bu bağlamda trafik kurallarına uyulması son derece önem arz etmektedir. Kurallara riayet etmediğimizde hem kendi canımızı hem de karşıdaki sürücünün canını tehlikeye atmış oluyoruz. Güvenli bir trafik sisteminin oluşturulabilmesi için, trafiğin tüm aktif unsurlarının trafik kurallarına uymalarının sağlanması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

“Sürücülerin ve yayaların bilgilenmesi ve bilinçlenmesi önemli”
Bu konuda sürücülerin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi son derece önem arz ettiğini belirten Oymaağaç sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu hususta Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’, ‘Bi Hareketine Bakar Hayat ’, ‘Kemerinle Yol Ver Hayata ’, ‘Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda’, ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’, ‘Kask Hayat Kurtarır’ ve ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ mottoları ile son yıllarda yazılı ve görsel basın yoluyla kamu spotları hazırlanarak sürücülerin bilinçlenmesi için kampanyalar düzenlenmekte. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından da kamu kurum ve kuruluşların girişlerine afişler asılmakta, belirli aralıklarla denetim ve kontrol noktalarında broşürler dağıtılarak vatandaşlarımıza yerinde eğitim verilmektedir. Yine bu bağlamda başta trafik ekiplerimiz olmak üzere tüm unsurlarımız ile ilçemizin tüm işlek cadde ve sokaklarında özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve araç kullanan sürücülerin emniyet kemerinin kullanımı, yaya geçitlerinde ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ sloganı doğrultusunda trafiğin tüm paydaşları üzerinde sürekli kontrol ve denetim yapmaktadır. Bu bağlamda ilçe emniyet müdürlüğü olarak asıl amacımızın ceza yazmak değil tüm vatandaşlarımızın güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerini sağlayarak can ve mal güvenliğini en yüksek seviyede sağlanarak güven içerisinde gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda gerek bilgilendirme çalışmaları gerekse kontrol ve denetimlerimiz ile KGYS kameralarımızdan da faydalanarak tüm unsurlarımız ile gece ve gündüz sahada olup ülkemizin yetişmiş insan kaynağına en çok zarar veren trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Hepinize kazasız günler dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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