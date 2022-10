Altın Portakal'da 'Karanlık Gece' En İyi Film oldu; 'Kurak Günler' 9 ödül aldı

Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde Karanlık Gece filmi 'En İyi Film Ödülü'nü kazandı. 5 kategoride 25 ödülün verildiği gecede Kurak Günler filmi ise 9 ödülle en çok ödül alan film oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde belediye şirketi ANSET tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Kapalı Spor Salonu'ndaki kapanış töreninde 5 ayrı kategoride 25 ödül verildi. Ödül gecesini Nefise Karatay ve Yekta Kopan sundu.

NÜKHET DURU'DAN MİNİ KONSER

Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Antalya milletvekilleri ve Antalya protokolünden çok sayıda isim ve davetliyle, aday filmlerin yapımcı, yönetmen, oyuncu ve diğer ekipleri katıldı. Ödül törenini Antalyalı vatandaşlar spor salonunun tribünlerinden izledi. 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Gecesi'nin açılışı Nükhet Duru'nun mini konseriyle başladı. Konseri sırasında Duru, ödül alan, almayan sinema sanatçılarını kutladı.

BİR DÜNYA MARKASI

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geleneksel kortejle başlayan festivalin coşkusunun Antalya'dan Türkiye'ye yayıldığını belirterek, "Sanatçılarımızla, yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce konuğumuzla, hemşehrilerimle birlikte çok güzel bir hafta geçirdik. Sokaklarda buluştuk, salonları sinema aşkıyla doldurduk. Sanatla iyileştik, çoğaldık. Sevgiyle kucaklaştık. İyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema. Yaşadığımız her gün, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan Altın Portakal olamaz. O, kendi değerleriyle güzeldir, kendi değerleriyle anlamlı. Onun için bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır. O, özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin, uluslararası alandaki gurur kaynağıdır. 59 yıllık tarihiyle bizi kucaklayan Altın Portakal, bugün bir kez daha sanatçılarımızın emeklerini taçlandıracak" dedi.

ATATÜRK'Ü ANDIĞI SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Ödül alan tüm sanatçıları kutlayan Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ilkeleriyle, devrimleriyle, fikirleriyle yolumuzu aydınlattığı, bize rehberlik ettiği için saygıyla, şükranla ve minnetle anıyorum. Onun izinden ayrılmadan; bilim ve sanatın, ışığında; barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için durmadan, yılmadan, yorulmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz. Önümüzdeki yıl Altın Portakal'ın 60'ıncı, Cumhuriyeti'mizin de 100'üncü yılında, sanatın ve sanatçının daha özgür olduğu, konserlerin, festivallerin iptal edilmediği, daha demokratik ve daha aydınlık bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın." Başkan Muhittin Böcek'in konuşmasında Atatürk'ü andığı anlar katılımcılardan büyük alkış aldı.

'FİLMLER HER GÜN KARŞILATIĞIMIZ SORUNLARA ODAKLANIYOR'

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri öncesinde Jüri Başkanı Yeşim Ustaoğlu yaptığı konuşmada, bütün ekiplere ve emeklerine teşekkür ederek, "İzlediğimiz filmlerin tamamını her gün karşılaştığımız sorunlarımıza odaklanıyordu. Adalet, vicdan, eril şiddet, linç, çürümüşlük, yas, kuralık ve diğerleri. Bu ülkenin insanları olarak meselelerimiz çok ciddi ve çok iç karartıcı, bizler bunları her gün önümüze sürdükleri için ezber etmişler olarak buradayız. Bunları önümüze koyanların da ezber etmesini istediğimiz bir şey var. Bizler sanatçılar umudun inatçılarıyız, ısrarcılarıyız. Ya iyileşeceğiz ya iyileşeceğiz başka yolu yok" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri; jüri üyeleri Ahmet Mümtaz Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Haydar Ergülen, Nurgül Yeşilçay ve Uğur İçbak tarafından açıklandı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜL KATEGORİLERİ

En iyi Film: Karanlık Gece filmi kazanırken, yönetmeni Özcan Alper ve tüm ekibi sahneye çıktı. En iyi film ödülünü kazanan filmi ise jüri başkanı Yeşim Ustaoğlu açıklarken, ödülü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takdim etti.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna filmi kazanırken, ödülü yönetmeni Belmin Söylemez ve senarist-yapımcısı Haşmet Topaloğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek takdim etti.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı filmi kazanırken, ödül yönetmeni Selcen Ergun ve yapımcısı Nefes Polat'a takdim edildi.

En İyi Yönetmen: Kurak Günler filmiyle Emin Alper kazandı.

Cahide Sonku Ödülü: Kurak Günler filminin yapımcısı ve Gezi Davası nedeniyle tutuklu olan Çiğdem Mater'e verildi. Ödül, filmin kadın ekibine takdim edildi.

En İyi Senaryo: Karanlık Gece filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu: Kar ve Ayı filminden Merve Dizdar kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu: Kurak Günler filminden Selahattin Paşalı ve LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminden Cem Yiğit Üzümoğlu paylaştı.

En İyi Görüntü Yönetmeni: Kurak Günler filminden Christos Karamanis kazandı.

En İyi Kurgu: Kurak Günler filminden Özcan Vardar ve Eytan İpeker kazandı.

En İyi Sanat Yönetmeni: Iguana Tokyo filminden Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven kazandı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayna Ayna filminden Laçin Ceylan kazandı

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kurak Günler filminden Erol Babaoğlu kazandı.

En İyi Müzik: Kurak Günler filminin müziğini yapan Stefan Will kazandı.

ÖZEL ÖDÜLLER

Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) En İyi Yönetmen Ödülü: Kurak Günler filminin yönetmeni Emin Alper.

Sinema ve Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü: Mart ayında yaşamını kaybeden Murat Özer anısına verilen ödülü Kurak Günler filmi kazandı. Ödülü yönetmeni Emin Alper aldı.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Belgesel Film: Kimri Mihri filmine verilen ödülü yönetmeni Berna Gençalp'e verildi. Ödülü alan Gençalp, "Haksız yere içeride olan arkadaşlarımı ben de geri istiyorum. Bunlarla paylaşmayı ben de isterdim" dedi.

Belgesel Film Jüri Özel Ödülü: Düet filmine verilen ödülü yönetmenleri Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş'a verildi.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz Hepiniz filmine verildi. Ödülü, yönetmen ve senaristleri Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'ye kısa film jüri üyesi Nazlı Elif Durulu verdi.

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada filmine verildi. Ödülü yönetmeni Özgürcan Uzunyaşa'ya kısa film jüri üyesi Ezgi Mola takdim etti.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: Ziyaretçi filmi kazanırken, filmin yönetmeni Martín Boulocq ve yapımcısı Andrea Camponovo'ya takdim edildi.

En İyi Yönetmen: Ekmez ve Tuz filminin yönetmeni Damian Kocur kazandı. Katılamadığı için ekip arkadaşına verildi.

En İyi Kadın Oyuncu: Canavarlar filminden Marina Fois'e verildi. Katılamadığı için ödülü gönderilecek.

En İyi Erkek Oyuncu: Mahkeme filminden Pejman Jamshidi aldı. Katılamadığı için ödülü gönderilecek.

Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor filmi kazanırken, ödülü yönetmeni Michal Vinik aldı.

Ekin İlkbağ, Gezi Parkı davası nedeniyle tutuklu sinemacılar Mine Özerden ve aday filmlerden biri olan Kurak Günler'in yapımcısı Çiğdem Mater, Erhan Öz'ün gelecek sene aralarında olmasını istediklerini söyledi.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Erol Babaoğlu, "Ödülümü kent kültür ekoloji mücadelelerinde hep ön saflarda yer almış. Ekmek kadar temiz, su gibi aydın Mücella Yapıcı ve tüm Gezi tutsaklarıyla paylaşıyorum" dedi.

En iyi sanat yönetmeni Yunus Emre Yurtseven, "Yanımızda olamayan arkadaşlarımızın en yakın zamanda aramızda olmasını istiyoruz. Hepimiz oradaydık, gerekirse yine orada oluruz" diye konuştu.

En iyi kurgu ödülünü alan Özcan Vardar, "Filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden birisi de filmin ortak yapımcımız tutuklu bulunan Çiğdem Mater ve belgesel kurgusu yaptığı için 4 aydır hapiste bulunan Erhan Öz ile özgürce sokakta, festivallerde buluşmak istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok büyük saldırılar devam ediyor. Ben de orada ders veriyordum ama son 2 senedir benim de ders vermem engellendi. Bazı arkadaşlarımızın da kampüse girmeleri yasak. Bütün bu zorluklara rağmen boyun eğmeyen, vazgeçmeyen tüm dostlarıma bu ödülü ithaf ediyorum" dedi.

Kurak Günler'den en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Selahattin Paşalı, baba olduktan sonra bir ölüm korkusuyla savaştığını ve aile sayesinde ve bu festivalle mutlu olduğunu söyledi.

Ödülü paylaştığı LCV filminden Cem Yiğit Üzümoğlu ise "Teşekkür edilecek çok şey olduğu kadar teşekkür edilmeyecek de çok fazla şey var. Bu zamana kadar bizi karanlıklar içerisinde hapseden, kuraklıklar içerisine hapseden, herkese inat bu karanlık içerisinde aldığımız son ödül olsun. Gelecek sene aydınlıklar içerisinde ödüllerde buluşmak üzere" dedi.

Karanlık Gece filmiyle en iyi senaryo ödülünü kazanan Murat Uyurkulak, ödülünü cumartesi annelerine ithaf etti.

ÇİĞDEM MATER'E ÖDÜL

9 ödülle en çok ödül alan film olan Kurak Günler filminin yapımcısı ve Gezi Davası nedeniyle tutuklu olan Çiğdem Mater'e Cahide Sonku Ödülü verilirken, filmin kadın ekibi birlikte sahneye çıktı. Sahnede Çiğdem Mater'in mektubu da okundu.

Gecede ödül alan Kurak Günler filminin yönetmeni Emin Alper ise yönetmen olmasında Boğaziçi Üniversitesi'nin inanılmaz katkısı olduğunu söyledi. Emin Alper, "Özellikle sinema kulübünün ve Mithat Alam Film Merkezi'nin. Boğaziçi Üniversite Sinema Kulübü ve Mithat Alam Film Merkezi ülkesinin en güzide eğitim kurumunu ele geçirilecek bir kale olarak gören zorba bir zihniyetin saldırısı altında. Utanıyorum gerçekten bu ülkenin nadide kurumuna yapılan bu hayasız saldırıdan utanıyorum. Ama Boğaziçi Üniversitesi direniyor ve kazanacak. Zorbalığa karşı direnen herkes kazanacak. Gezi direnişçileri, işgalci diktatöre karşı direnen Ukrayna halkı, zalim mollalara karşı direnen kadınlar kazanacak. Tarih sizin yanınızda değil. İnsanlığın özgürlük talebini susturamayacaksınız, kazanamayacaksınız. Yıllar sonra hatıranızın önünde saygıyla eğilecek kimseyi bulamayacaksınız" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER

2022-10-08 23:49:14



