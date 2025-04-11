Antalya Havalimanı yeni terminal binaları açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Antalya Havalimanı yeni terminal binaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Antalya Havalimanı’mızın yeni terminal binalarının açılışını gerçekleştirerek, ülkemizin hem havacılık hem de turizm alanındaki önemli projelerinden birini daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Tarihin izlerinin ve mavinin her tonunun birleştiği, portakal kokularının yükseldiği Antalya’mızda daha fazla hayale yer açacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, bugünün dünyasında ulaşımın, sadece bir yerden bir yere gitmek olmadığını, aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak anlamına geldiğini vurguladı. Uraloğlu, modern toplumların, hayatlarını hız odaklı bir yaklaşımla düzenlerken, havayolu ulaşımının da bu talebi karşılayan en güçlü araçlardan biri haline geldiğini anlattı.

"BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002’den beri sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, “Ülkemizi 23 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Ama elbette bugünlere kolay gelmedik. Bakın, sivil havacılık faaliyetlerimizin tarihi 20 Mayıs 1933’e uzanıyor. 4 uçaklı ilk filomuz Türk Hava Postaları adı altında faaliyete başladı. İlk uçuşunu 1933’te yaparak kanatlarını çırpmaya başlayan Türk Hava Postaları, bugün Türk Hava Yolları adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, ilk ticari havalimanı olarak bugün Ankara’da Güvercinlik olarak anılan alan olduğunu belirterek “Terminal olarak ise birkaç çadır dışında bir şey yoktu. Ama bugün son olarak geçen yılın ağustos ayında hizmete sunduğumuz Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58 havalimanımız bulunuyor.” dedi. REKLAM 2002 yılında aktif havalimanı sayısının 26 olduğunu da belirten Uraloğlu, Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanları gibi 16 havalimanının sivil havacılık açısından pasif durumda olduğunu anımsattı. Söz konusu 16 pasif havalimanını çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtıklarını belirten Uraloğlu, “İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Zafer, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Hatay ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Yani son 23 yıl içerisinde her sene istatistiki olarak yaklaşık 1.4 havalimanını hizmete açtığımızı görüyoruz.” diye konuştu. Tüm projelerde olduğu gibi havalimanı projelerini de hem hizmet odaklı hem de mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

REKLAM “Bu dev eserler ve simge yapılar ile aslında Türkiye’yi çok kıymetli bir markaya dönüştürüyoruz. Tüm havalimanlarımız estetik ve özgün mimarileri ile Türkiye’yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor. Örneğin Rize-Artvin Havalimanını bölgenin kültürel öğelerinden izler taşıyan yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ve çay bardağı formundan esinlenilen kulesiyle inşa ettik. Aynı şekilde son açılan yeni havalimanımız Çukurova Havalimanı da narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile Çukurova Bölgesinin yöresel kültürünü yansıtan mimari dokunuşlarla muhteşem bir eser oldu. Ülkemizi uluslararası bir havacılık merkezine dönüştüren İstanbul Havalimanımız da modern mimarisi ve İstanbul’un simgelerinden biri olan lale formuyla her görenin hayran kaldığı bir havalimanı oldu.” Bölgesel Havalimanları ile kaynakların verimli kullanılmasını sağladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, söz konuşu havalimanlarının her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine, stratejik noktalara konumlandırılan tesislerle geniş bir bölgeyi kapsadığını da söyledi. Bakan Uraloğlu, “Böylece hem maliyet düşüyor hem de daha fazla insan hava ulaşımından faydalanabiliyor. Örneğin son havalimanımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet ediyor.” açıklamasında bulundu.

"UÇAK PİSTLERİ EKONOMİYİ BÜYÜTÜR" Uraloğlu, ayrıca yeniledikleri ve yeni inşa ettikleri havalimanları sayesinde uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer bir yükseliş olduğunu belirterek “Uçak pistleri, bir ülkenin ekonomisi için olmazsa olmazıdır. Çünkü uçak pistleri ekonomiyi büyütür, ülkeyi zenginleştirir ve aynı zamanda savunmayı güçlü tutar. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk Sivil Havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 73.5 kilometre daha ekleyerek bugün yaklaşık 222.5 kilometreye yükselttik. Yani bugün karayoluyla Ankara Kızılay’dan Eskişehir merkeze ya da Antalya Havalimanından Konya Akşehir’e uzanan bir mesafeden bahsediyoruz.” şeklinde konuştu. REKLAM Uraloğlu, aktif havalimanı sayısını yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarıyla 58’den 60’a çıkaracaklarını da belirterek “Yakın bir zaman önce Kayseri Havalimanımızın yeni bir terminal binasının resmi açılışını yaptık ve Malatya Havalimanımıza da yeni bir terminal binası inşa ediyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.