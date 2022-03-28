Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Antalyalı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Antalya iftar ve sahur vakti saatleri...



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