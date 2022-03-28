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ANTALYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:14 06:35 13:06 16:39 19:27 20:43 2 03.04.2022 Pazar 05:12 06:34 13:06 16:40 19:28 20:44 3 04.04.2022 Pazartesi 05:10 06:32 13:05 16:40 19:29 20:45 4 05.04.2022 Salı 05:09 06:31 13:05 16:40 19:29 20:46 5 06.04.2022 Çarşamba 05:07 06:29 13:05 16:40 19:30 20:47 6 07.04.2022 Perşembe 05:05 06:28 13:05 16:41 19:31 20:48 7 08.04.2022 Cuma 05:04 06:27 13:04 16:41 19:32 20:49 8 09.04.2022 Cumartesi 05:02 06:25 13:04 16:41 19:33 20:50 9 10.04.2022 Pazar 05:00 06:24 13:04 16:41 19:34 20:52 10 11.04.2022 Pazartesi 04:59 06:22 13:03 16:41 19:35 20:53 11 12.04.2022 Salı 04:57 06:21 13:03 16:42 19:36 20:54 12 13.04.2022 Çarşamba 04:55 06:20 13:03 16:42 19:36 20:55 13 14.04.2022 Perşembe 04:54 06:18 13:03 16:42 19:37 20:56 14 15.04.2022 Cuma 04:52 06:17 13:02 16:42 19:38 20:57 15 16.04.2022 Cumartesi 04:51 06:15 13:02 16:42 19:39 20:58 16 17.04.2022 Pazar 04:49 06:14 13:02 16:43 19:40 20:59 17 18.04.2022 Pazartesi 04:47 06:13 13:02 16:43 19:41 21:01 18 19.04.2022 Salı 04:46 06:11 13:02 16:43 19:42 21:02 19 20.04.2022 Çarşamba 04:44 06:10 13:01 16:43 19:43 21:03 20 21.04.2022 Perşembe 04:42 06:09 13:01 16:43 19:43 21:04 21 22.04.2022 Cuma 04:41 06:07 13:01 16:43 19:44 21:05 22 23.04.2022 Cumartesi 04:39 06:06 13:01 16:44 19:45 21:06 23 24.04.2022 Pazar 04:38 06:05 13:01 16:44 19:46 21:08 24 25.04.2022 Pazartesi 04:36 06:04 13:00 16:44 19:47 21:09 25 26.04.2022 Salı 04:34 06:03 13:00 16:44 19:48 21:10 26 27.04.2022 Çarşamba 04:33 06:01 13:00 16:44 19:49 21:11
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:31 06:00 13:00 16:44 19:50 21:12 28 29.04.2022 Cuma 04:30 05:59 13:00 16:45 19:51 21:14 29 30.04.2022 Cumartesi 04:28 05:58 13:00 16:45 19:51 21:15 30 01.05.2022 Pazar 04:27 05:57 12:59 16:45 19:52 21:16
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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