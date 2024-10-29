Antalya-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına lazer ışıklı taciz

Pegasus Havayolları'nın PC-4022 sefer sayılı Antalya-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağına dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında lazer tutuldu.

Bunun üzerine uçağın pilotu, hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek 'Bulunduğumuz pozisyonda lazer tutuluyor' bilgilendirmesi yaptı. Hava trafik kontrolörü ise durumu yetkililere bildirdi. Pegasus'a ait yolcu uçağı yaşanan olayın ardından havalimanına inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

CEZASI 91 BİN 139 LİRA

Uçağın kokpitine yöneltilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ve zarar verecek ışıkların pilotun görüşüne doğrudan etki ettiği ve uçuş emniyetini riske attığı belirtiliyor. Bu ışıkların körlüğe sebep olmanın yanı sıra, pilotun alması gereken kararlarda dikkat dağınıklığına neden olabileceği de biliniyor.