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        Haberler Gündem Antalya-Konya karayolunda tipi: TIR ve kamyon geçişi kapatıldı

        Antalya-Konya karayolunda tipi: TIR ve kamyon geçişi kapatıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle TIR ve kamyon geçişine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 03:14 Güncelleme: 26.11.2024 - 03:14
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        Antalya-Konya karayolunda tipi: TIR ve kamyon geçişi kapatıldı
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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.

        Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya karayolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

        AA'nın haberine göre; Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışma ve denetimleri sürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Antalya
        #haberler
        #Konya
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