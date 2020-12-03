AA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin tek kontrolünün Katarlı QTerminals W.L.L tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Pioneer UK Midco 1 Limited'in ortak kontrolünün Kohlberg & Company, L.L.C., Mubadala Investment Company PJSC ve Partners Group AG tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited ve Hitachi Capital Corporation'ın tüm iş kollarını entegre etmek amacıyla birleşmesi işlemi uygun bulundu.

Halk Bankası AŞ'nin Türk P ve I Sigorta AŞ'de sahip olduğu hisselerin Türkiye Sigorta AŞ tarafından devralınması işleminin, kontrolde değişikliğe yol açmaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığı kararına varıldı.