14 Mayıs Pazar günü 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidecek. Türkiye, 13. cumhurbaşkanı olarak alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan biri için oy verecek. Adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Peki, partilerin Antalya milletvekili adayları kimler oldu? İşte 2023 Antalya milletvekili adayları isimleri...

14 MAYIS 2023 ANTALYA MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2023 ANTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ