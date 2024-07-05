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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya son dakika orman yangını: Aksu ilçesindeki yangına müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Turizmin başkentinde korkutan alevler!

        Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:25
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        Turizmin başkentinde korkutan alevler!
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        Antalya'nın Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

        DHA'da yer alan habere göre yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

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        #Antalya
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