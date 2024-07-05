Turizmin başkentinde korkutan alevler!
Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Giriş: 05.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:25
Antalya'nın Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
DHA'da yer alan habere göre yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
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