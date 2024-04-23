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        Haberler Yaşam Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek? Antalya Türk Yıldızları gösterisi yeri, saati ve tarihi

        Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıldönümünde Antalya Türk Yıldızları gösterisi heyecanla izlenecek. Bu ana tanıklık etmek isteyenler Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yer alan Türk Yıldızları gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:52
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        Antalya Türk Yıldızları gösterisi günün anlam ve önemi dolasıyla merak ediliyor. TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek. Peki Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek? Antalya Türk Yıldızları gösterisi yeri, saati ve tarihi

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        ANTALYA TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

        Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'ya geliyor.

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili semalarında gösteri yapacak.

        Kutlamalar kapsamında TCG Çanakkale Denizaltısı Antalya Askeri Limanında 23 Nisan 10.00 – 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

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        TÜRK YILDIZLARI TARİHİ

        Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibidir. 7 Kasım 1992’de kurulmuştur. 7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır. Ayrıca Türk Yıldızları, süpersonik özellikte olan bu uçaklarla akrobasi gösterisi düzenleyen dünyada birkaç ekipten birisidir.Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırmıştır.

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