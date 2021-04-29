Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre Akdeniz bölgesinde tropikal meyve üretimi yapan çiftçi sayısı artarken, Alanya ve Gazipaşa bölgesinde avokado, muz, pitaya (ejder meyvesi),mango başta olmak üzere kudret narı, liçi, karambola (yıldız meyvesi),passiflora (çarkıfelek meyvesi),guava, altın çilek, pepino, papaya (ağaç kavunu),frenk yemişi, kamkat, pomelo, yaban mersini (blueberry),kivi, longon (kedigözü),feijoa (kaymak ağacı),yeni dünya (malta eriği),gojiberry, lime limon, ananas, kara sapot (çikolata meyvesi) ve kahve ağacı meyveleri yetiştiriliyor.

DENEME EKİM VE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

24 çeşit tropikal meyveden avokado, mango, muz, passiflora, papaya gibi meyvelerinin seri üretimi yapılarak hem Türkiye geneline satılıyor hem yurt dışına ihraç ediliyor. Bunlar dışında 20’den fazla tropik meyvenin yetiştirilmesine yönelik de deneme ekimleri ve çalışmaları yapılıyor.

Tropikal meyve üretimi hem Gazipaşa’da hem Alanya’da yapılıyor. Alanya ve Gazipaşa’daki maki ikliminden dolayı buradaki topraklar tropikal meyve üretimine yatkın. Ve bölgedeki üreticiler birçok yeni tropik meyve tohumunu getirerek yeni ürünler elde etmeye çalışıyor. Üreticiler, çikolata ağacı, ananas, kahve ağacı gibi birçok yeni meyveyi deniyor.

ALANYA'DA SON TREND ÇİKOLOTA AĞACI

Çikolata ağacı, tropikal iklimlerde yetişen, meyveleri elips şeklinde olan meyvelerinin içlerinde 2,5 cm boyutunda badem şeklinde kakao çekirdekleri bulunan tropik bir ağaç çeşidi.

Kakao ağacı olarak da bilinen çikolata ağacı öncelikle tohumdan yetiştiriliyor. Kakao tohumları yumuşak ve nemli bir toprağa ekiliyor. Ekilen tohumlar 3 ile 6 ay müddetle fide haline gelene kadar bekletiliyor. Fide haline gelen kakao ağaçları aşırı güneşten ve rüzgardan korunaklı yerlere ekilmeli. Ekim işleminde çiftçiler muz ağaçlarının diplerini kullanarak yeterli gölge ve nemin oluşmasını sağlayarak kakao ağaçlarının fidanlarını koruyor. Kakao fidanları ılıman iklimin şartlarında nemli olan zamanlarda ekimi ve dikimi yapılır. Özellikle yakıcı güneşten ve sert rüzgarlardan uzak şekilde dikiliyor. Antalya'da üretilen tropikal meyvelerin büyük bir çoğunluğu iç piyasaya pazarlanıyor. Ancak üreticilerin asıl hedefi ihracat.